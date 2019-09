Ember futtatta a lovat, ló húzta az embert

Hetedik alkalommal szervezték meg a hétvégére a Marosszéki Lófuttatást, amelynek idén ismét az erdőszentgyörgyi Pad-domb a helyszíne. Az idei esemény azért is különleges, mert először vonták össze a városnapokkal, a kistérségi napokkal, valamint a Rhédey-napokkal.

A háromnaposra bővült lófuttatáson a programkínálat is gyarapodott: a kulturális rendezvények, a kézműves kiállítás és a lovas futamok mellett idén változatos gyermekprogramokat és sztárfellépőket ígértek a szervezők az érdeklődőknek.

A lófuttatásra erdélyi és anyaországi versenyzők is beneveztek, a közönség pedig izgalommal figyelte az egymásnak feszülő paripák és lovasok küzdelmét.

Annak ellenére, hogy elég hűvös és szeles az időjárás, elég sokan kimentek a Pad-dombra szombaton – nemcsak Maros, hanem Hargita és Kovászna megyéből is érkeztek látogatók.

Az esti koncertek szervezésére ezúttal is nagy hangsúlyt fektettek, hiszen a tavalyi Honfoglalás után a Nemzeti Lovas Színház idén az István, a király rockoperát mutatta be az erdőszentgyörgyi nagyérdeműnek. Fellépett még a Kowalsky meg a Vega, sőt aki most autóba ül, és elutazik Erdőszentgyörgyre, az vasárnap este meghallgathatja a Liszt Ferenc-díjas énekes Charlie-t.