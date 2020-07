Elveszítették egészségbiztosításukat a kényszerszabadságra küldöttek

A koronavírus-járvány okozta gazdasági problémák miatt kényszerszabadságra került alkalmazottak jó része elveszítette egészségbiztosítotti minőségét a munkáltatók által az adóhivatalhoz rosszul lejelentett kényszerszabadságok miatt. A hibára akkor derült fény, amikor az említett kategóriába tartozók közül néhányan orvosi ellátásra szorultak. A jó hír az, hogy van megoldás az ügyviteli hiba orvoslására is.

Sok érintett számára az orvosnál derült fény hibára: a rendszer szerint nem biztosítottak • Fotó: Haáz Vince

Hargita megyében is több ezer kényszerszabadságra küldött alkalmazott veszítette el átmenetileg kötelező egészségbiztosítását egy gyakori ügyviteli hiba miatt, amely a munkaszerződések felfüggesztésének az adóhivatalnál való lejelentésekor történt. Az érintett cégek könyvelőinek egy része nem tudta, hogy a 112-es nyilatkozatot másképp kell kitölteni, mint ahogyan ők tették, különben a rendszer nem fogja elfogadni – tájékoztatták lapunkat a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál.

Hiba országszerte

Az országszerte jellemző hibára több esetben is úgy derült fény, hogy a kényszerszabadságon lévő alkalmazottak orvosi ellátásra szorultak és a szolgáltatás hitelesítésekor a rendszer azt jelezte, hogy a páciens nem rendelkezik egészségbiztosítással.

Valószínű, hogy azoknál a cégeknél, ahol nem kellett orvoshoz forduljon egyetlen kényszerszabadságra küldött alkalmazott sem, még nem is tudnak az ügyviteli hibáról

– vélik az intézménynél. Ahol a hibára fény derült, ott hamar megoldódott, illetve megoldódik a probléma, lévén, hogy csak adatbeviteli hibáról van szó, egy javítónyilatkozat leadásával orvosolható a gond – közölték a megyei egészségbiztosítási pénztárnál.

Kivizsgálták a panaszokat

A helyzetről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) is kiadott egy közleményt, amelyben azt írják, hogy a CNAS az adóhatóság (ANAF) rendszeréből importálja az egységes integrált informatikai rendszerbe (SIUI) az adatokat az ANAF-tól, ahová a munkáltatóktól beérkeznek a biztosítottak társadalombiztosítási hozzájárulásának, jövedelemadójának a befizetéséről szóló 112-es nyilatkozatok.

A bejelentett esetek elemzése alapján a CNAS megállapította, hogy a 112-es nyilatkozatban számos munkáltató helytelenül végezte el az április óta kényszerszabadságra küldött alkalmazottak besorolását,

és nem határozták meg azt az időszakot, amelyben az érintettek kényszerszabadságon voltak. Így az CNAS által az ANAF-tól a SIUI-ba importált elektronikus űrlapokon a kényszerszabadságon lévők egészségbiztosítási hozzájárulást nem fizető alkalmazottként jelentek meg, az érvényben lévő rendelkezések értelmében pedig azok, akik nem fizetik a hozzájárulást, és nem tartoznak a járulékfizetés alól mentesített kategóriák valamelyikébe sem, automatikusan elveszítik biztosítotti státuszukat a járulék utolsó kifizetésétől számított 90 napon belül.

A korrekciós nyilatkozat a megoldás

A probléma megoldásának egyik módja az, hogy az érintett cégek korrekciós nyilatkozat benyújtásával javítják a hibát. Az új nyilatkozat által a SIUI-ban 48 órán belül automatikusan frissül az érintett munkavállaló biztosítotti státusza. Ugyanakkor – noha a problémát nem az egészségbiztosítási pénztár vagy a CNAS informatikai rendszere generálta, az intézmény az adóhatóság szakembereivel közösen megpróbálnak megoldást találni arra, hogy a biztosítottakat ne érje hasonlóan kellemetlen meglepetés az orvosi rendelőkben – közölte a CNAS.

Több mint sajnálatos, hogy azok, akiknek már amúgy is kellemetlenségeik származtak abból, hogy kényszerszabadságra kerültek, most még az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben is akadályokba ütköznek

– fogalmazott a helyzettel kapcsolatban Adela Cojan, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke.