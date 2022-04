Eltűnt a maszk, megjelent az influenza

Egyre több az influenzavírusos megbetegedés Romániában, de Székelyföldön is. Egy hét alatt több mint kétezer igazolt influenzás beteget jelentettek, de a számuk ennél jóval több lehet. Ugyanakkor a szezon első két, influenzával kapcsolatos halálesete is megtörtént.

„Az influenza is ugyanúgy nyilvánul meg, mint egy másik megfázásos betegség, ami azonban felkelti a gyanút az irányba, hogy influenzával lehet dolgunk, az az, hogy

Egyre gyakrabban keresik fel a háziorvosi rendelőket megfázásos tünetekkel Hargita és Maros megyében is. Lorenzovici Anna marosvásárhelyi háziorvos elmondása szerint is már egy jó hónapja gyakori ez a betegség a praxisában.

Az Országos Közegészségügyi Intézet tájékoztatása szerint egy 58 éves, Temes megyei férfi, valamint egy 78 éves, Olt megyei nő halt meg influenza miatt. Mindketten az A típusú, H3 altípusú influenzavírussal fertőződtek meg, és nem voltak beoltva influenza ellen. A férfi – aki több egészségügyi problémával is rendelkezett előzetesen – április 14-én, a nő pedig április 17-én hunyt el.

a betegség sokkal jobban megviseli az általános állapotot: nagy fokú gyengeség, levertség, ízületi- és izomfájdalom, valamint tartósan magas láz kíséri a megfázásos tüneteket, ami ráadásul sokszor nem is akar lejönni lázcsillapítóval sem”

– fogalmazott a háziorvos. Hozzátette, azért is érdemes elvégezni az influenzatesztet, mert van erre egy speciális vírusellenes gyógyszer, a Tamiflu, amelyet pont az influenzára fejlesztettek ki. Ezt ha az első öt napban kezdi szedni a beteg, akkor egész jól meg tudja fordítani a betegséget. Sajnos sokan felírják még a lázas állapotokra egyből az antibiotikumot, vagy van, aki magától kezdi el otthon szedni, holott

Lorenzovici Anna hangsúlyozta, nálunk sok esetben egyszerű hűlésként könyvelik el legtöbben az influenzát is, nyugaton sokkal komolyabban veszik, ugyanis az influenza áldozatokat szed.

megszenvedik a fiatalok is, a gyerekek is, nem egy szokványos, enyhe nátháról beszélünk.

Az elmúlt két évben nem volt influenzajárvány az országban, a háziorvosok sem találkoztak szinte egyáltalán influenzás betegekkel. Idén például az április 4. és 10. közötti héten 2149 influenzás megbetegedést jelentettek az Országos Közegészségügyi Intézet szerint, míg az elmúlt év ugyanezen időszakában 153 eset volt országos szinten, vagyis 14-szer több a beteg most, mint tavaly.

Most azonban, hogy hirtelen letettük a maszkot, ismét előjött az influenza és számos más légúti vírus is terjed.

„Tavasszal általában sok a járványos megbetegedés, de idén tavasszal tényleg rengeteg. Amiatt, hogy két esztendőn át eléggé elzártan éltünk, az immunrendszerünk is kicsit »szundított«, és most sokkal fogékonyabb a megbetegedésekre. Úgyhogy terjed most mindenféle rhinovírus, adenovírus, enterovírus” – sorolja.

Az influenzás betegeknek amúgy a szakember a célzott antivirális kezelés mellett rengeteg pihenést javasol, mert amikor a szervezet energiáit nem fordítjuk másra, sokkal jobban tud regenerálódni, gyógyulni, emellett rengeteg folyadékot kell inni, C-vitamint érdemes szedni és könnyed táplálkozást beiktatni.