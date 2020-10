Eltérőek az álláspontok a kórházi személyzet viselkedésével kapcsolatosan

• Fotó: Haáz Vince

A múlt hét végén röppent fel a hír, hogy korlátozták a tevékenységet a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház újszülött osztályán, mivel több alkalmazott és páciens is megfertőződött a koronavírussal. Egy helybéli nő saját bevallása szerint nem is csodálkozik ezen, mivel több kifogásolható eljárást is tapasztalt, amikor két héttel ezelőtt életet adott gyermekének az említett osztályon.

Mellőzött óvintézkedések

A szerkesztőségünket megkereső N. T. szeptember 22-26. között tartózkodott a marosvásárhelyi kórházban, és elmondása szerint a szülészeti osztályon mindent rendben talált, az újszülött osztályon viszont már több problémát is tapasztalt.

HIRDETÉS

Voltak olyan asszisztensek, akik maszk nélkül dolgoztak, és ha felhívtuk a figyelmüket, hogy jó lenne viselni, azt válaszolták, hogy a vírus úgyis csak hazugság. A bent tartózkodásom második napján olyan asszisztenssel is találkoztam, aki utcai viseletben, farmerban és pólóban, szintén maszk nélkül végezte a tevékenységét, ami elfogadhatatlan egy újszülött osztályon.

A kicsikre nézve is veszélyes, és az ottlévő nőkre is, akiknek a szülés megterheli a szervezetüket. A higiéniás szabályok betartása szintén hagyott kívánnivalót maga mögött úgy a takarítás, mint a kézmosás szempontjából. Reggelente és délután például, amikor lemosták a gátsebeinket, nem mostak kezet és nem is fertőtlenítettek minden személy után” – nehezményezte az édesanya, majd hozzátette, hogy

amint egy kissé megerősödik, személyesen fog panaszt tenni az ügyben a Maros Megyei Egészségügyi Igazgatóságnál és a kórháznál.

A kórház másként látja

A felsorolt kifogások többségét elképzelhetetlennek tartja Cucerea Manuela osztályvezető főorvos. Mint mondta, az újszülött osztályon

színes egyenruhában dolgoznak az asszisztensek (nem fehérben), ami esetleg összetéveszthető az utcai viselettel, de utóbbiban egyetlen alkalmazottjuk sem lát el pácienseket.

Emellett a higiéniára, azaz a rendszeres kézmosásra is nagy hangsúlyt fektetnek, és maszk nélkül sem dolgozik senki. Elismerte viszont, hogy az megtörténhet, hogy egyes kollégák nem megfelelően viselik a maszkot, tehát lehúzzák például az orruk alá. „Nem voltam ott, amikor ezek az állítólagos esetek történtek, így biztosat nem tudok mondani, de nem hiszem, hogy bárki utcai viseletben dolgozott volna a maszkot teljesen mellőzve, és kezet se mosott volna.

A hölgynek akkor kellett volna jeleznie a problémát, és akkor utána tudtunk volna járni, kiről van szó és pontosan mi történt. Így most az ő szava áll a miénkkel szemben, és egyébként is egyre gyakrabban tapasztalhatjuk a kórházak hibáztatását.

Nem azt mondom, hogy nálunk mindenki tökéletes, mi is emberek vagyunk, de megteszünk minden tőlünk telhetőt. Arról sem hallottam, hogy az asszisztensek közül egyesek nem hisznek a vírus létezésében, de megtörténhet, hiszen megoszlanak erről a vélemények. Az biztos, hogy mi, orvosok, határozottan hiszünk benne” – húzta alá a főorvos. Azt is megerősítette, hogy

több megbetegedés is történt az osztályon, de nem tudni, hogyan került be a fertőzés.

A terhes nőket nem tesztelik a beutalásuk előtt, így tünetmentesként ők is terjeszthetik a vírust, és ugyanígy az egészségügyi személyzet is.

Zárásként arra is kitért: valóban súlyosabb, ha egy egészségügyi dolgozó kérdőjelezi meg a vírus létezését, de nem ez a jellemző, inkább a lakosság körében tagadják sokan.