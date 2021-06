Eltérő belépési előírások vonatkoznak a különböző rendezvényekre

Másfél éves szünet után éledezni kezdett a járványhelyzet sújtotta szórakoztatóipar, illetve sportesemények, családi rendezvények megszervezésére is lehetőség vált, a legtöbb esetben azonban csak a védettek vehetnek részt ezeken. De milyen feltételek vonatkoznak a különböző rendezvényekre, és milyen dokumentumokkal igazolhatjuk védettségünket?

Igazolni kell a védettséget a rendezvényeken. Ez több dokumentummal is megtehető • Fotó: Pinti Attila

Az utóbbi időszakban lépcsőzetesen enyhítették a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében bevezetett korlátozásokat: május közepén eltörölték a szabadtéri maszkviselés kötelezettségét, az éjszakai kijárási tilalmat és a boltok korai bezárását, június elsejétől pedig a különböző rendezvények megszervezésére is lehetőség nyílt.

A sporteseményekre már más előírások vonatkoznak: a szabadtéri mérkőzéseken a résztvevők a rendelkezésre álló helyek 25 százalékát tölthetik meg, a védettségüket pedig három különböző módon is igazolhatják: oltási igazolással, negatív teszteredménnyel (72 óránál nem régebbi PCR teszttel vagy 24 óránál nem régebbi antitest-teszttel), illetve kórházi kibocsátó igazolással, amelyből kitűnik, hogy az illető átesett a fertőzésen. Ugyanez igaz a szórakoztató rendezvényekre (például koncertek, fesztiválok) is, fontos azonban megjegyezni, hogy az események rendezői dönthetnek szigorúbb szabályok mellett is (például, hogy csak a beoltottakat engedik belépni).

Tar Gyöngyi ugyanakkor fontosnak tartotta egy, a témához kapcsolódó tévhit eloszlatását is. Mint emlékeztetett, az oltáskampány elején, amikor még nem álltak rendelkezésre adatok, valóban az volt a jellemző, hogy a fertőzésen frissen átesetteknek nem ajánlották az oltást. Mára azonban ez a tapasztalatok és lezárult tanulmányok hatására megváltozott:

a hivatalos, tudományos álláspont szerint a betegség 14. napja, azaz a karanténidőszak lejárta után már ajánlott az oltás.

Ennek oka, hogy a betegek szervezete eltérő módon reagál a fertőzésre, sokan nem is termelnek antitesteket.