Eltérő árakkal kínálják a zöldséget, gyümölcsöt a székelyföldi piacokon

Paradicsom, paprika, uborka, padlizsán, barack, cseresznye, meggy és a nyári időszak slágergyümölcsei, a görög- és a sárgadinnye uralja jelenleg a székelyföldi piacokat. Az azonos kínálat viszont nem jelent egyforma árakat is, jelentős különbségek figyelhetők meg az egyes városok között.

• Fotó: Gábos Albin

Az őszibarackot 5 lejért adják, a cseresznyének 9 lej kilogrammja. Meggy kevés termett idén, a sok eső leverte, és ami maradt, az is hamar romlik – magyarázta egy árus, akinél 7 lejért lehetett megvásárolni az utolsó kilókat.

Reggel egy nagy rakomány sárgabarack is érkezett Nagyváradról. Az árus 6 lejért mérte kilóját, kóstolni is lehetett, kínálta:

a tavaly-tavalyelőtti 10–15 kilós dinnyékhez képest idén kisebbeket, 4–5–6 kilósakat kínálnak, és azokat is kettévágják, negyedelik, ha a vásárló nem akar egy egészet megvenni.

A paradicsom ára 3 és 5 lej között változik: az olcsóbb befőzni vagy lecsóba való, a drágább tovább eláll a kamrában – magyarázta az árus. Ugyanott zöldpaprika is kapható kilónként 4–5 lejért. A padlizsán kilóját 7–8 lejért adják.

Vonzza a vevőket a nyári színes zöldség- és gyümölcskínálat a székelyföldi piacokon, csütörtöki terepszemlénk során láthattuk, hogy sokan nézelődtek és vásároltak a friss termékekből. Választékból nem volt hiány, az idényzöldségek mellett pedig megjelentek a legmelegebb évszak slágergyümölcsei, a görög- és a sárgadinnye is. Igaz, utóbbiakból idén mindenhol kevesebbet kínálnak, mivel a kedvezőtlen időjárás miatt kisebb mennyiség termett.

Várni kell a befőzéssel

Székelyudvarhelyen csütörtökön kevés helyi termelő kínálta portékáit, ugyanis kedden van a piacnap, akkor jönnek a városba a környékbeli kisgazdák. Ettől függetlenül idénygyümölcsökből nem volt hiány, a barack a napokban jelent meg a standokon: a kajszinak 6, az őszibaracknak 7 lej kilogrammja.

Halmokban áll a kövér cseresznye is, néhány hete még 40 lejért kínálták kilóját, most már a jóval barátságosabb 15 lejes kilónkénti áron lehetett beszerezni. Néhol már meggyet is kapni (8 lejért kilóját), de a helyi cseresznyének és meggynek egyelőre híre sincs. A befőzéssel azért még érdemes várni, tudtuk meg,

a barack ára minden bizonnyal 2–3 lejjel olcsóbb lesz egy hónap múlva.

Ialomița, Giurgiu és Teleorman megyéből érkezett a legtöbb árus, ott már javában érik a paradicsom, mérettől függően 6–7 lejért adják kilóját. Padlizsán is van már, ennek 9–10 lej között mozog a kilónkénti ára, de nyilván a szezon derekán ez is olcsóbb lesz majd.

Nem kedvezett az időjárás a dinnyetermesztőknek, az esőzések miatt későn kezdett érni a gyümölcs. Csütörtökön a székelyudvarhelyi piacon csupán egy helyen kínáltak dinnyét: a görögdinnye kilóját 3,5 lejért, a sárgadinnyét pedig kilónként 7 lejért árulta a teleormani termelő.