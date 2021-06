Első nap az érettségin: a végzősök szerint kár volt ennyire izgulni

Elégedettek a Bolyais diákok a román vizsgával • Fotó: Rab Zoltán

Június 28-án, hétfő reggel 9 órakor kezdődött a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával az érettségi. Kedden a szaknak megfelelő kötelező, szerdán a választható tantárgyból, míg július 1-én, csütörtökön az anyanyelvből, Hargita és Maros megye esetében magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak a diákok.

Az eredményeket július 5-én 12 órakor közlik a vizsgaközpontok. A személyi adatok védelmét szabályozó törvény értelmében a jegyek nem nyilvánosak, azokat csak az érintettek láthatják. A fellebbezéseket ugyanaznap 12 és este 6 óra között nyújthatják be elektronikus módon, egy formanyomtatványt kitöltve és aláírva és azon pontosan megjelölve, hogy mi a fellebbezés tárgya. A végleges eredmények július 9-én lesznek hozzáférhetők.

HIRDETÉS

Frissen és korábban végzettek is vizsgáznak

Maros megyében összesen 3428 diák iratkozott be az érettségire – tájékoztatott Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes, akitől azt is megtudtuk, hogy közülük 2902 diák idén végezte el a középiskolát, a többi pedig az előző években. Maros megyében 19 vizsgaközpontban érettségiznek, valamennyi helyen jól felkészültek, ami a körülményeket illeti – tette hozzá Illés Ildikó.

Hargita megyében 22 vizsgaközpontot rendeztek be, ahol 2197 diák érettségizik – tájékoztatott Cristinel Glodeanu Hargita megyei főtanfelügyelő-helyettes, aki a Székelyhonnak elmondta azt is, hogy 1868 érettségiző az idén végzett, míg 329 a korábbi években. Közöttük van, aki most iratkozott fel első alkalommal az érettségi vizsgára, de vannak olyanok, akiket a korábbi vizsgákon elvágtak egy vagy akár több tantárgyból is.