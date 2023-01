Első és második oltásként is adható az omikron elleni vakcina

„Az omikron elleni a legújabb, kétkomponensű oltóanyag, ami az eredeti, vuhani vírustörzs és az omikron ellen alakít ki védettséget a szervezetben, tehát ad egy alapvédettséget az eredeti törzzsel szemben is, ami a legtöbb súlyos megbetegedést okozta” – tájékoztatott Tar Gyöngyi. Kérdésünkre elmondta, jobb védettséget biztosít az új oltás, lévén, hogy jelenleg is az omikronvariáns a leggyakrabban fertőző vírustörzs, tehát az van a leginkább forgalomban.

– fogalmazott a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője.

Tar Gyöngyi az omikron elleni oltással kapcsolatban elmondta, van belőle elegendő, és szükség esetén tudnak utánpótlást kérni, tudnak vinni azoknak a háziorvosoknak is, akik kérik. A pazarlás csökkentése érdekében a többadagos oltóanyagflakont akkor lehet megbontani, ha van legalább három oltakozó, akiket egy időben be tudnak oltani. A gondot most az jelenti – amire a háziorvosok is panaszkodnak –, hogy nehéz ezt megszervezni. De megoldható – folytatta Tar Gyöngyi –, ez viszont azzal jár, hogy