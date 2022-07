Első alkalommal szervezik meg a Fuss Neki! Gyergyót

A Fuss Neki! adománygyűjtő programnak évek óta nagy sikere van Székelyudvarhelyen, és ezt a rendezvényt szeretnék Gyergyószentmiklóson is meghonosítani. A szervezők célja forrást teremteni a gyergyószéki egyesületek és alapítványok által szervezett közösségi elképzelésekhez. Ennek érdekében július 11-től civil szervezetek jelentkezését várják, a jó ügyekért pedig nagykövetek futnak majd szeptember 25-én.

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont 2015 óta több szociális, képzési és ifjúsági programot indított el, és ezt a jövőben is szeretnék folytatni – számolt be Dániel Botond, az intézmény vezetője, aki elmondta, hogy

„2012-ben Székelyudvarhelyen ez a program azzal a céllal indult, hogy a helyi civil szférát fellendítse, a közösséget építse és fejlessze. Úgy gondolom, hogy kiemelkedő lehetőség ez a civil szervezeteknek, hiszen így, hogy egy tömeg beáll mögéjük, meg tud valósulni az álmuk. Szerintem ezáltal Gyergyóban is tud fejlődni a közösség” – hangsúlyozta Veres Bernadett, a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány kommunikációs felelőse.

Július 11-én elindult a gyergyo.fussneki.ro weboldal , és a Fuss Neki! Adománygyűjtő program is, amelyet a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány évek óta sikerrel szervez meg, tavaly már 33 civil szervezet és 558 nagykövet csatlakozott a kezdeményezéshez – számoltak be a programot ismertető hétfői sajtótájékoztatón.

de képzési, illetve környezetvédő programjuk is van, ezúttal is lesz Élményalap és Fessünk álmokat! is.

Elekes István, a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont munkatársa, a program felelőse kifejtette, hogy Gyergyószentmiklós is csatlakozott a Civil háromszög a közösségi filantrópiáért projekthez, aminek keretében elindítják a gyergyói Fuss Neki! akciót, aminek a célja, hogy a gyergyószéki civil szervezeteknek forrást teremtsenek közösségi támogatásokból, hogy azokat az ügyeket, amiket felkarolnak, tudják megvalósítani.