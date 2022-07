Elrajtolt az áfonyaszezon, sok gyűjtögető érkezik a Madarasi Hargitára

Tíz lejért válthatnak jegyet idéntől azok, akik a Madarasi Hargita Szentegyházához tartozó részén szeretnének áfonyát gyűjteni. Bőséges az idei termés, ugyanakkor várni kell, hogy a magasabban lévő részeken is beérjenek a gyümölcsök.

Bőségesen termett az áfonya idén a Madarasi Hargitán, ám egyelőre csak az alacsonyabban fekvő részeken érett be a gyümölcs – tudtuk meg Konrád Dezsőtől, a Szentegyházi Közbirtokossági Egyesület (SZKE) elnökétől. Mint mondta,

Konrád rámutatott, egy hete nyitották meg az áfonyaszezont a helyszínen, és már most sok gyűjtögető érkezik. Ők a reggeli órákban, a Madarasi Hargitára vezető út mentén válthatnak jegyet – tavalyi hét lej helyett tíz lejért – az áfonya legális begyűjtse érdekében az SZKE munkatársaitól. Az egyesület elnöke arra kér mindenkit, hogy ne szemeteljenek, illetve ne rakjanak tüzet az erdőben. „Utóbbi különösen fontos most, az aszályos időszakban, hiszen a száraz növényekbe könnyen belekaphatnak a lángok, ami a katasztrófához vezethet” – fogalmazott. A szabályok betartását szúrópróbaszerűen fogják ellenőrizni az egyesület munkatársai. Először csak figyelmeztetnek, másodjára azonban a rendőrséget is kihívják a helyszínre. Utóbbi bírsággal és a begyűjtött gyümölcsök elkobzásával jár.

Idén nem kötelezi az SZKE a gyűjtögetőket, hogy egy bizonyos összeg fejében leadják az áfonya egy részét, azonban ha valaki szeretné, akkor erre is van lehetőség. Konrád Dezső arra is figyelmeztetett, hogy