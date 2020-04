Elővigyázatossági fokozatok a vásárlásban

A járvány okozta felfordulásban bevásárlási szokásaink is megváltoztak, legtöbb esetben pozitív értelemben. Az utóbbi hetekben mindenki sokkal tudatosabban szervezi meg a hétköznapokat, az étkezéseket, és az ehhez szükséges bevásárlást is. Sokan megosztották velünk a kialakulóban lévő új bevásárlási szokásaikat, amiből kiderült, előnyben részesítik a kis boltokat, és többen veszik igénybe az online rendeléseket.

Traktorral érkezett a boltba. Változó vásárlói szokások • Fotó: Haáz Vince

Van, aki eddig is tudatosan vásárolt, most azonban valamennyien előre eltervezett listával megyünk a boltba, és lényegesen kevesebbszer, mint előtte. Kevesebb időt töltünk az üzletek polcai között, és az impulzusvásárlások is csökkentek.

Emőke például hetente egyszer jár bevásárolni Marosvásárhelyen olyan helyre, ahol kevesen vannak az üzletben, és látja, hogy odafigyelnek a fertőtlenítésre, a fegyelemre. Orsiék négynaponta járnak ki a lakásukhoz közeli piacra, mert továbbra is ragaszkodnak egy megszokott termékcsaládhoz, az utolsó morzsát is feleszik. Adriennék helyi kisebb boltokba mennek bevásárolni, mert úgy vélik, a multinacionális cégek túl fogják élni a válságot, de a helyi vállalkozásoknak kevesebb esélyük van, noha eddig ők is hipermarketekben vásároltak.

Nemrég volt a férjem listával, de ha nem akarom, hogy megint négy csomag cérnalaskát vegyen, mert én csak annyit írtam, hogy laska, akkor jobb ha én megyek

– meséli Adrienn.

Beátáék falun élnek, így minden húsféle, tojás, zöldség és gabona az udvarról van, eddig havonta egyszer mentek bevásárolni. Most halfélékből, laskából és konzervekből, kávéból és sörből vettek többet, mint eddig, így már egy hete nem is voltak kinn – tudjuk meg. Orsiék

internetről rendelik ezután is a nagyobb mennyiségben szükséges pelenkát

például, és mint mondja, eszébe sem jut bevásárlóközpontokba menni, mindenből van otthon, a fogyótermékeket a helyi kis üzletekből veszik meg, ilyen a tej, kenyér, gyümölcs.

A kamra, fagyasztó teli

Noémiék pár tartós élelmiszert mindig elraktároznak otthon, ez most sem változott, csak most nem egy, hanem két-három darab van mindenből. A fogyótermékeket, a friss zöldséget, húst, kenyeret a közeli kis üzletekből szerzik be.

Én nem fertőtlenítem a csomagolásokat, nem látom azt a nagy veszélyt még, de lehet, hogy kellene

– vallja be Noémi. Imoláék a tömbházuk alatti boltból vásárolnak kenyeret, tejet, zöldséget, joghurtot hetente kétszer-háromszor, a többit már előbb beszerezték a nagyobb bevásárlóközpontokban. „Élesztőm nincs, úgyhogy amíg a kenyérüzlet be nem zár, azért le kell mennünk két-három naponta. Húsokat vettem, és lefagyasztottam, az egy darabig elég lesz” – osztja meg velünk Imola.