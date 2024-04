Előválasztások: szoros eredmény a Kászonokban, elsöprő többség Csíkszentmihályon

2024. április 08., hétfő

Előválasztás: így néz ki az RMDSZ tanácsosjelölt-listája Gyergyószentmiklóson

Hajnalig tartó szavazatszámlálás után megszületett a gyergyószentmiklósi RMDSZ előválasztásának eredménye a tanácsosi listával kapcsolatban is. Ahogy a polgármester-jelöltséget is elnyerte, a tanácsosi listán is első helyen áll Len Emil Balázs.