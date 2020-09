Előtérbe került az online fizetés

Fellendült a bankkártyahasználat a járványhelyzet alatt Romániában, és az online adó-, illeték- és bírságbefizetésre lehetőséget nyújtó ghiseul.ro oldal is egyre népszerűbb. Utóbbin keresztül várhatóan közüzemi vagy más jellegű számlákat, és az útlevél vagy a gépjárművezetői engedély kiváltásához szükséges illetékeket is be lehet majd fizetni.

Nincs szükség sorban állásra. Otthonról, kényelmesen tehetünk eleget befizetési kötelezettségeinknek • Fotó: Haáz Vince

Átalakította a fizetési szokásokat a koronavírus-világjárvány Romániában: míg korábban sokan tartózkodtak a bankkártyás fizetéstől és az online ügyintézéstől, az utóbbi hónapokban megnőtt ezek népszerűsége. Ezt több felmérés is alátámasztja, a Dreptul La Banking tájékoztató portál adatai szerint a járvány hazai megjelenésétől jelentősen nőtt a bankkártyás tranzakciók száma. Ezekből csak a második negyedévben 222,2 milliót regisztráltak, ami 9,6 százalékkal haladja meg a korábbi év hasonló időszakában jegyzett értéket. Egy másik, Financial Pulse Survey nevű nemzetközi felmérés továbbá arra mutatott rá, hogy

a romániaiak 40 százaléka csökkentené vagy teljesen kizárná a mindennapjaiból a készpénzes fizetést a bankkártyás javára.

A fizetési kötelezettségek online rendezésének fellendüléséről árulkodik az is, hogy egyre felkapottabbá válik az adó-, illeték- és bírságbefizetésre lehetőséget nyújtó ghiseul.ro oldal. Az online platformot működtető, digitalizációt elősegítő hatóság (ADR) friss adatai szerint már több mint 700 ezer személy regisztrált a ghiseul.ro oldalra. Ebből több mint 207 ezer felhasználó idén csatlakozott, ami a legmagasabb érték a 2011-es indulása óta.

A platformon keresztül 2020 januárja óta a múlt hétig 679 587 kifizetést bonyolítottak le, miközben tavaly egész évben mindössze 484 824-et.

Az idei befizetések összege meghaladta a 317 millió lejt, ami a teljes 2019-es évben jegyzett érték duplája. Augusztusban ráadásul a szolgáltatás kibővítéséről döntött a kormány, így várhatóan rövid időn belül közüzemi vagy más jellegű számlákat, és az útlevél vagy a gépjárművezetői engedély kiváltásához szükséges illetékeket is be lehet majd fizetni a ghiseul.ro oldalon.

Sokkal többen használják

Az online befizetés biztosítása terén Hargita megye kiemelkedően teljesít és az első helyen áll országos szinten, hiszen a ghiseul.ro adatai szerint a megyében 50 intézmény csatlakozott az Elektronikus Kifizetések Országos Rendszeréhez (SNEP), ebből 48 helyi önkormányzat. Ehhez képest a második helyen álló Ilfov megyében 27, a harmadik helyen osztozó Vâlcea és Szeben megyékben pedig 26 intézmény biztosít online fizetési lehetőséget. Maros megyében 14 (12 önkormányzat), Kovászna megyében pedig mindössze 4 (3 önkormányzat) intézmény csatlakozott a rendszerhez.

A Hargita megyei lefedettség ellenére korábban kevesen éltek a lehetőséggel, a járványhelyzet alatt azonban megugrott az online befizetések száma, ami annak is köszönhető, hogy egy ideig zárva tartottak az önkormányzatok ügyfélszolgálatai. Rodica Ţiriac, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala adó- és illetékosztályának vezetője megkeresésünkre elmondta, a 2016-os bevezetést követően évről évre nőtt a felhasználók száma, de idén egy jelentősebb fellendülést tapasztaltak.

Egyre többen használják, főként bírságok esetében, de a fiatalabbak az adóbefizetést is online intézik. Ebben az évben eddig 1498 befizetést bonyolítottak le az oldalon, tavaly mindössze 766-ot, tehát megkétszereződött a szám. Ráadásul közeleg a második félévi helyi adók szeptember végi befizetési határideje, így várhatóan még tovább fog nőni az idei befizetések száma

– mutatott rá Rodica Ţiriac.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Zörgő Noémi, a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal szóvivője is. Mint mondta, a magán- és a jogi személyek esetében is megemelkedett a ghiseul.ro oldalt használók száma az elmúlt időszakban, a város nagyobb cégei is átálltak az online befizetésre. Fontos különbség, hogy míg a magánszemélyek a portálon tudnak regisztrálni, a jogi személyeket az önkormányzatok adóosztályain tudják beíratni a rendszerbe. „Idén megháromszorozódott a ghiseul.ro oldalon fizetők száma, a kényszerhelyzet sokakat rávett arra, hogy otthonról oldják meg a befizetéseket” – emelte ki a szóvivő.