Először végeztek csípőprotézis-műtétet a gyergyószentmiklósi kórházban

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban és a székelyudvarhelyi kórházban is végeznek rendszeresen csípőprotézis-műtéteket, de Gyergyószentmiklóson ilyen beavatkozásra eddig még nem volt példa. Itt hétfőn egy 65 éves, gyergyószentmiklósi férfin végezték el a premiernek számító operációt.

Műtét előtti röntgenfelvétel • Fotó: Barabás Orsolya

Máshol ez rutinműtétnek számít, tulajdonképpen egy mechanikai beavatkozás. Mivel nálunk ez volt az első ilyen műtét, segítséget kértünk és kaptunk a sepsiszentgyörgyi kórház ortopédia osztályának vezetőjétől, Incze-Barta Sándor főorvostól, és Bashirkhodaparasti Daryoush ortopéd szakorvos kollégámmal hárman végeztük a műtétet. Az aneszteziológus orvos és asszisztens, valamint a műtős személyzet is példásan állták a sarat az ismeretlennel szemben

„A gyártók bizonyos paramétereket figyelembe véve adnak egy átlagéletkort ezeknek a protéziseknek, ez lehet több és kevesebb is a valóságban. Egy protézis két fémkomponensből áll, közéjük polietilén műanyag betét jár, és a súlyterheléstől is függ, hogy mennyi idő alatt kopik el.

A csípőprotézisnek köszönhetően a hosszú ideje tétlenségre kényszerült férfi nemcsak lábra tud állni, hanem majd fájdalommentesen tud közlekedni, és a két lába hossza közötti két centiméteres különbség is eltűnt.

Benedek Csaba szakorvos örül, hogy csipőprotézis-műtétet is sikerült elvégezni Gyergyószentmiklóson • Fotó: Barabás Orsolya

Mivel a beteg régóta nem mozgott, gyógytornára lesz szükség, hogy az izomsorvadás után megerősödjenek az izmok, de már csütörtökön elhagyhatja a kórházat.

„A beteget kevesebb mint huszonnégy órával a műtét után lábra állítottuk, egyből teljes súllyal terhelheti, de szükséges a járókeret, amíg még bizonytalan, és be kell tartson néhány szabályt.

Nem hajlíthatja be 90 foknál jobban csípőből a lábát, és nem szabad keresztezni a végtagokat. Az ízületi tokot a műtét során eltávolítottuk, és az ízület körüli izom helyettesíti, aminek teherbírósága kisebb

– tudtuk meg Dr. Benedek Csabától.

A fiatal ortopéd szakorvos elmondta, hogy mivel idősödő a lakosság a Gyergyói-medencében, akár naponta több ilyen műtétre is szükség lenne, de ehhez be kellene kerüljön a kórház az országos endoprotézis-programba, hogy az intézmény támogatást kapjon ezekre a beavatkozásokra. Remélik, hogy idővel ezt is sikerül majd elérni.