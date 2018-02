Eloszlatják a tévhiteket, javítják az orvos-beteg közötti kapcsolatot

Csütörtökönként 18 órára várják az érdeklődőket az egyetem nagy előadótermébe • Fotó: Kristó Róbert

Civil kezdeményezésre, a Csíkszeredai Sürgősségi Megyei Kórházzal és a Hargita Megyei Mentőszolgálattal partnerségben február–május között nyolc alkalmas, ingyenes egészségügyi ismeretterjesztő előadás- és beszélgetéssorozat indul, Flastrom címen.

Az egészségügyi ismeretterjesztő program célja az egészségnevelés, az ezzel kapcsolatos tévhitek eloszlatása, valamint a az orvos-beteg közötti kapcsolat javítása.

HIRDETÉS

Az eseménysorozattal kapcsolatos információkat hétfőn sajtótájékoztatón ismertették. Pál Bíborka főszervező elmondta, az előadásokat heti rendszerességgel, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház és a Hargita Megyei Mentőszolgálat szakorvosainak közreműködésével bonyolítják le. Ezek másfél órásak lesznek,

csütörtökön délután 6 órától kezdődően kéthetente tartják a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Karának nagy előadótermében.

A témákat az egészségügyi intézmények statisztikai adatait figyelembe véve jelölték ki, előnyben részesítve azokat a népbetegségeket, amelyek magas százalékban vannak jelen társadalmunkban, mint például szív-érrendszeri betegségek, cukorbetegség, alkoholizmus, daganatos betegségek, táplálkozási zavarok.

Pál Bíborka hozzátette, az előadások ismeretterjesztő jellegűek, azt tartják szem előtt, hogy a hallgatóság nyelvén beszéljenek az embereket érdeklő témákról. Erre az előadás moderátora figyel, az előadások végeztével kérdéseket is lehet feltenni az adott témában.

A főszervező ugyanakkor az előadássorozat elindításával kapcsolatos motivációkról is beszélt.

Az egészségügyi szakemberek szerint az emberek többsége csak akkor fordul orvoshoz, amikor a betegsége előrehaladott stádiumban van. A térségben nagyon kevés a megelőzési tevékenység, a statisztikai adatok szerint nagyon kevesen járnak egészségügyi szűrővizsgálatokra. Az előadássorozat, a közös találkozások segítenek az általános bizalmi viszony kialakításában és fenntartásában, lehetővé teszik az információcserét a felek között

– fogalmazott.

A programnak széles médianyilvánosságot biztosítanak, ennek köszönhetően a helyszíni közönségen kívül további személyekhez juthat el. Az előadássorozatról epizódonként húsz perces, összesen nyolc szerkesztett tévé- és rádióműsor készül. Előbbiek felkerülnek Facebookra, a Flastrom fórum című csoportba, valamint a Székelyhon Youtube oldalán is megtekinthetők lesznek. Az előadásokról készült rádióműsorok a Fun FM és a Retró Rádió sávjain hallhatóak majd. Ugyanakkor egyeztetés zajlik az Erdélyi Magyar Televízióval is a műsorok közvetítéséről. A program főtámogatója Vita Crystal cég csíkszeredai képviselete, továbbá a csíkszeredai Gutenberg Kiadó. Az előadásokon elhangzó hasznos információkról portálunk is részletesen beszámol majd.

Demeter Ferenc, a csíkszeredai sürgősségi kórház menedzsere elmondta, örömére szolgál, hogy ez egy civil kezdeményezés, ezáltal pedig mentes a politikától, egyetlen politikát ismer, az egészségpolitikát. Konrád Judit, a sürgősségi kórház orvosigazgatója kiemelte, számukra és az intézmény orvosainak is nagy öröm, hogy az előadássorozat által közelebb kerülnek a páciensekhez. Péter Szilárd, a mentőszolgálat vezérigazgatója is pozitívan értékelte a kezdeményezést, hiszi, hogy a Hargita megyei lakosok fejlődnek ezáltal az egészségügy területén. Miklóssy Ildikó, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara Biomérnöki Tanszékének vezetője elmondta,

a felsőoktatási intézmény nemcsak az egyetemi hallgatókért felel, hanem társadalomnevelő feladata, illetve szerepe is van,

épp ezért partnerek az előadássorozatban. A flastrom egyébként sebtapaszt jelent, átvitt értelemben, régiesen pedig lelki gyógyírt a fájdalomra, sérelemre.