Előrejelzés: viharos idő söpri ki a kánikulát

Időset és fiatalt egyaránt megvisel a hirtelen hőmérséklet-változás.

Az elsőfokú (sárga jelzésű) figyelmeztetés szerint a síkságokon és fennsíkokon a hőmérséklet-páratartalom mutató (ITU) meghaladhatja a kritikus 80-as értéket. A maximális hőértékek 34 és 37 Celsius-fok között alakulnak, főleg az ország nyugati és délnyugati régióiban lesz jóval melegebb a sokévi átlagnál. Szerdára virradóan a legkisebb hőértékek 20 fok körüliek lesznek – írja az Agerpres hírügynökség.

Szerda reggeltől kezdve péntek reggelig nyugatról érkező légköri instabilitás áll be, felerősödik a szél, viharok és zivatarok várhatók, helyenként jégeső is előfordulhat. A viharos idő az ország nyugati régióitól kiindulva fokozatosan az egész térségre kiterjed. A várható csapadékmennyiség 20, de helyenként 40–50 liter is lehet négyzetméterenként.