Eloltották a várost füsttel megtöltő tüzet a segesvári szeméttelepen

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Amint Cristian Virag, a Maros megyei tűzoltóság szóvivője tájékoztatott, a tűzről péntek hajnali négykor értesítették őket a 112-es segélyhívószámon. Előbb csak a segesvári alakulat szállt ki, és megpróbálta a 300 négyzetméteren elterjedt tüzet eloltani, majd Marosvásárhelyről érkezett segítség. Ám ezek után is fennállt a veszélye annak, hogy a tűz továbbterjedhet, ezért

újabb segítséget kértek,

így a szászdánosi tűzoltók is bekapcsolódtak, valamint a Negru Vodáról elnevezett katonai védelmi alakulat is a helyszínre vonult. A segesvári polgármester, a Maros megyei prefektus, illetve a Maros Megyei Környezetőrség képviselői is az égő szeméttelepnél követték az eseményeket, hogy azonnali döntést hozhassanak, ha továbbterjednének a lángok.

Míg az első órákban nem tartották szükségesnek a lakosság értesítését, délelőtt a Ro-Alert mobiltelefonos applikáción keresztül a segesváriak is tudomást szereztek arról, hogy füstveszély lehetséges, készüljenek fel. Ahogy lapunknak segesvári olvasóink beszámoltak róla,

noha sütött a nap és szép idő volt, a szmog rátelepedett a városra, egész nap füst és szemétszag terjengett Segesváron.

A Marosvásárhelyre és Medgyesre vezető országutakon a forgalom is lelassult a nagy füst miatt.

A tűz eloltását követően a segesvári tűzoltócsoport éjszakára is a hulladéktárolónál maradt, felkészülve a közbelépésre, amennyiben szükséges. Mivel szombat reggel ismét füst jelent meg a szeméttelep több részén, újabb csoport szállt ki a helyszínre, sőt a segesváriak mellett Marosvásárhelyről is érkezett egy tűzoltókocsi, hogy megkeressék és felszámolják a rejtett tűzfészkeket – tájékoztatott a tűzoltóság szóvivője.