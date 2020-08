Eloltani minden tüzet, és a hulladékot visszahelyezni úgy, ahogy annak lennie kellett volna

Ideiglenesen felfüggeszti a segesvári hulladéklerakó működését a környezetőrség, miután az utóbbi két hétben kisebb-nagyobb területen többször is lángra kapott a szeméttelep.

Csütörtök estétől másnap reggelig oltották a tüzet, és még a hétvégén is a helyszínen dolgoztak a tűzoltók • Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A segesvári hulladékot, miután a Maros Megyei Környezetőrség ideiglenesen beszüntette a város szélén működő szemétlerakó használatát, valószínűleg a kerelőszentpáli megyei szemétlerakóba szállítják – válaszolta a Székelyhonnak Tóth Tivadar alpolgármester, aki érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy a szemétgyűjtő cég hibájából történt mindez, tehát annak is kell gondoskodnia a probléma megoldásáról.

Hozzánk fordultak, hogy a szállítási pluszköltségekre pénzt adjunk, de a polgármesteri hivatal elutasította a kérelmüket, oldják meg, ahogy tudják, miattuk jutott ide a szemétlerakó, nem kezelték megfelelőképpen a hulladékot

– fogalmazott a segesvári alpolgármester.

Vulkánkitörésre emlékeztető tűz Segesváron Ismét lángra kapott a segesvári hulladéklerakó, mintegy 400 négyzetméteres felületen égett a hulladék több órán át csütörtök éjjel. A megyei vészhelyzeti felügyelőség RO-ALERT sms-üzenetet is küldött a környékbelieknek a nagy mennyiségben felszálló füst miatt. Ismét lángra kapott a segesvári hulladéklerakó, mintegy 400 négyzetméteres felületen égett a hulladék több órán át csütörtök éjjel. A megyei vészhelyzeti felügyelőség RO-ALERT sms-üzenetet is küldött a környékbelieknek a nagy mennyiségben felszálló füst miatt.

A szemétlerakót nem használhatják mindaddig, amíg nem állítják vissza az eredeti állapotába – tudtuk meg Székely Annamáriától, a Maros Megyei Környezetőrség igazgatójától. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy

minden tüzet el kell oltani, minden tűzfészket meg kell keresni és felszámolni,

majd a hulladékot ugyanúgy visszahelyezni, ahogy az korábban is volt, és ahogy annak lennie kellett volna, majd földréteggel szakszerűen letakarni.

A folyamatos, naponta ismétlődő kisebb tűzesetek után, csütörtök este mint egy tűzhányó, olyan mértékben lángolt fel a Segesvárhoz közel fekvő szeméttelep, füsttel és szemétbűzzel lepve el az egész várost. A vészhelyzeti felügyelőség Ro-Alert riasztást küldött a környékbelieknek a füstveszély miatt – tájékoztatta lapunkat Veress Zsombor segesvári olvasónk, aki arról is beszámolt, hogy sűrű füst lepte el az égboltot a város felett, illetve az égő szemét szaga is kiterjedt az egész lakott területre.

A hétvégi tűzről



Csütörtök éjszaka a segesvári tűzoltók mellett a marosvásárhelyi hivatásos és a dánosi önkéntes tűzoltókat is a helyszínre irányították, továbbá három kereskedelmi egység víztároló kocsija is a segítségükre sietett, ugyanis a hevesen lángoló tűz 400 négyzetméter felületen égett nagy mennyiségű füstkibocsátással. Beavatkozott a felügyelőség operatív csoportjának egy része, összesen harminc hivatásos tűzoltó négy járművel érkezett a helyszínre. A hétvégén is oltották a kisebb tűzkitöréseket, keresték a tűzfészkeket, hogy felszámolhassák azokat.