Előfordulnak ugyan kisebb incidensek, de Marosvásárhelyen nappal és éjszaka is biztonságosan lehet taxizni

A taxisnak is joga van megválogatni az utasait. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen 2010 előtt több, taxisokat érintő támadás, rablás is történt. Mint az egyik taxistársaság vezetője, Venczi Vidor János a Székelyhonnak visszaemlékezett, megtörtént, hogy az egyik városközeli település határában egy fához kötözték ki az egyik taxisofőrt, de több esetben ki is rabolták őket. 2010 óta azonban ilyesmi nem történt, és remélik, hogy nem is fog. Ami a rossz hírű negyedeket, utcákat illeti, ahol esetleg gondok akadhatnak, az az íratlan szabály a taxisok körében, hogy csak az utca elején veszik fel és teszik le az utasokat.

Ma Marosvásárhelyen nappal és éjszaka is biztonságosan lehet taxizni. Vannak kisebb incidensek, hiszen nem minden utas egyforma, de a gépkocsivezetők és az ügyfelek is biztonságban utazhatnak

– vélekedett a taxitársaság vezetője.

HIRDETÉS

Az egyik taxisofőr arról is beszélt, hogy manapság talán azért sincsenek gondok Marosvásárhelyen és környékén, mert a jómódú, nagyobb lélekszámú, leginkább roma származású családoknak általában már saját sofőrjük van, mondhatni „magántaxisuk”, aki mindig beszállítja őket a városba, vagy a városon belül a kívánt üzletekbe, illetve rokonokhoz, onnan pedig vissza. Egyébként

a taxisnak is joga van megválogatni az utasait, ha úgy látja, hogy a leendő kuncsaftok nem megbízhatók.

Az éjszakai taxizás kapcsán megoszlanak a vélemények Marosvásárhelyen: vannak, akik kimondottan éjszaka szeretnek dolgozni, mert egyszerűbben és gyorsabban lehet közlekedni, és hálásabbak a célba érő utasok is. Vásárhelyen egyébként éjszakánként legalább ötvenen vannak szolgálatban.

„Hétvégenként éjszaka több a vendég, mert a házibulikból és szórakozóhelyekről taxival lehet biztonságosan hazajutni. Igaz, a járványidőszak miatt kevesebb az ilyen eset, de azért hétvégén megéri éjszaka is munkát vállalni. Hétköznap este, illetve éjszaka inkább a kórházi sürgősségről vagy a reptérről és a vonatállomásról kell embereket szállítani” – magyarázta az egyik sofőr.

Marosvásárhelyen nappal kilométerenként 2,5–2,8 lejért szállítják az utasokat, éjszaka és városon kívül 3–3,5 lej kilométerenként a szolgáltatás ára. Induláskor egy kilométernek megfelelő összeget számítanak fel.

A marosi megyeszékhelyen több taxitársaság több száz autóval tevékenykedik.