Előbb lázat mérnek, és csak utána tudásszintet

Lázmérés, fertőtlenítés, tesztkidolgozás. Román nyelvből vizsgáztak a nyolcadikosok. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Először mentek be úgy képességfelmérő vizsgára a nyolcadik osztályt végzett diákok, hogy az intézmény egészségügyi dolgozója lázat mért náluk belépéskor. Az oktatási és egészségügyi minisztériumok közös rendelete alapján ugyanis a testhőmérséklet-mérés a SARS-CoV-2 vírushordozók kiszűréseként szolgálhat, annak ellenére, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) többségi tagjainak döntése értelmében ez hátrányosan megkülönböztető lehet a diákok számára, mivel

a magasabb testhőmérséklet egymagában még nem jelent orvosi bizonyítékot a koronavírus-fertőzöttségre.

Június 2–12. között országos szinten 42 olyan eset volt, amikor a diákok testhőmérséklete 37,3 Celsius-fok felett volt, és ezért nem mehettek be a felkészítőre. A diákok több mint hetven százaléka vett részt a felkészítőkön az elmúlt két hétben – jelentette be nemrég Monica Anisie oktatásügyi miniszter.

Összesen 2863 Hargita megyei diák iratkozott be a nyolcadikosok záróvizsgájára

– tájékoztatott Demeter Levente, Hargita megye főtanfelügyelője. „Szerencsére mindenki be tudott menni vizsgázni, nem volt senkinek magasabb a testhőmérséklete. Nem voltak problémák, néhol áramszünet volt, de megoldották a helyzetet. A minisztérium és mi is úgy határoztunk, hogy – akár az előző években – minden diáknak nyolc harmincra az osztályteremben kell lennie, ezért az elmúlt két hét tapasztalatából kiindulva úgy oldották meg az iskolák, hogy a diáklétszámtól függően ennél fél órával, negyven perccel korábban hívták be a diákokat.

Legkorábban 7:50-re kellett ott lenniük, így volt elegendő idő a lázmérésre”

– számolt be Demeter Levente.

Maros megyében sem volt olyan vizsgázó diák hétfő reggel, akinek meghaladta volna a testhőmérséklete a 37,3 Celsius-fokot – tájékoztatott Illés Ildikó, a megye helyettes főtanfelügyelője. „Összesen 4750-en iratkoztak be a vizsgára Maros megyében, ebből 338 tanuló nem jelent meg a hétfői vizsgán,

otthoni karanténban 12 gyerek van Maros megyében, akik a két hét múlva kezdődő speciális fordulóban vizsgáznak majd”

– mondta el Illés Ildikó.

A diákoknak két óra állt rendelkezésükre a román nyelv és irodalom írásbeli felmérőjének megoldására. Az ismeretlen szöveg egy elbeszélés volt, egyebek mellett az epikus műfaj jellemzőiről kellett írniuk, a második egy olyan szövegrész volt, amellyel kapcsolatban szövegértelmező kérdésekre kellett válaszolniuk. Utolsó feladatként történetet kellett írniuk a kedvenc időtöltésükről.

A következő vizsga június 17-én, szerdán reggel kezdődik, amikor matematikából mérik fel a diákok képességeit, 18-án, csütörtökön anyanyelvből bizonyítanak a tanulók. Az eredményeket június 22-én 14 óráig teszik közzé, 27-én pedig a fellebbezések utáni, végső eredményeket függesztik ki.