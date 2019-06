Előadók jelentkezését várják a VIBE Kolira

Bár a VIBE Koli programja nagyjából összeállt már, a szervezők fiatal kutatók, oktatók, influencerek, közéleti szereplők számára hirdetnek pályázatot. Aki előadna a VIBE Fesztivál tudásfórumán – pont úgy, ahogy a közösségi média mém-sztárja, Tibi atya is – az máris jelentkezhet.

A milleniumi nemzedék lesz a fesztivál tudásfórumának tematikája • Fotó: Forrás: VIBE Fesztivál

Az Open Koli pályázat nem új keletű dolog a VIBE Koli programjában, tavaly is hirdettek hasonlót, akkor három fiatalt választottak ki előadónak – tudtuk meg Borzási Saroltától a VIBE Koli programkoordinátorától. „A VIBE Koli programja nagyjából összeállt, de szeretnénk más tehetségeknek is teret biztosítani, olyanoknak, akiket talán nem tudunk a hálózatunkon keresztül elérni, ezért nyílt pályázatot is hirdetünk.

Június 20-áig várunk olyan fiatalokat, akik valamilyen innovatív vagy inspiratív előadást szeretnének bemutatni vagy egy történetet elmesélni

– mondta a Székelyhonnak Borzási Sarolta. Hozzátette: alapvetően a Koli idei témája a millenniumi nemzedék, a jelentkezőknek tematikában ehhez kell kapcsolódniuk, azt szeretnék, hogy aki jelentkezik, az a millenniumi nemzedékről beszéljen vagy ahhoz szóljon. „Tavaly fiatal kutatókat értünk el leginkább, olyanokat, akik például tudományos diákköri konferenciákon vettek részt, vagy hasonló versenyeken értek el szép eredményeket, de nyilván fesztiválközegben is megállják a helyüket” – ecsetelte a programkoordinátor, aki szerint a VIBE Kolit úgy tervezték, hogy

közös találkozópont, egyfajta beszélgető gócpont legyen, s mindenkit várnak, akit érdekel az erdélyi magyar millenniumi generáció jövője, kihívásai.