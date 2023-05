Előadás Arany János és Petőfi Sándor barátságáról

A dokumentarista dráma bepillantást enged a két költő mindennapi életébe, nehézségeikbe, örömeikbe, valamint a 1848–49-es eseményekbe is. Petőfinek a korszakhoz való viszonyát társaihoz való kapcsolódásán mutatja be: így bukkan fel egy-egy jelenet erejéig többek között Vörösmarty, Jókai, Mészáros Lázár hadügyminiszter. A darabot játszó két színész emberi oldaláról mutatja be a magyar irodalom legendás barátságát, így érezheti az előadás alatt végig a közönség azt, hogy mintha a mából szólalna meg Petőfi és Arany. A jelenből, hiszen bennünk élnek. Ezért örök életűek” – olvasható az előadás beharangozójában.