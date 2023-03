Elnökváltás az Arbor Vállalkozók Szövetségénél

Farkas Tihamér személyében új elnök vezeti mostantól a főként gyergyószéki cégeket tömörítő Arbor Vállalkozók Szövetségét. Elődje, Barabás Csaba pozitívumokról és kudarcokról is beszámolt.

Farkas Tihamér egyelőre még ügyvezetőként, de nemsokára hivatalosan is elnökként irányítja az Arbort. Bemutatkozása során konkrét célkitűzéseket még nem ismertetett, de elmondta, hogy folytatni kívánja az elmúlt években született sikeres kezdeményezéseket. Ugyanakkor

a fiatalságot szeretné arra ösztönözni, hogy maguk is vállalkozásokat indítsanak, és segítené őket ebben.

Kudarcként éli meg viszont, hogy nem sikerült bevinni a közbeszédbe a munkahelyteremtés tematikáját. Rámutatott, Gyergyószentmiklós városvezetése nem nyújtott be pályázatot vállalkozói inkubátorház létesítésére.

– fogalmazott Barabás.

Az elnökváltást bejelentő sajtótájékoztatón az Arbor két alelnöke, Csata Levente és Lázár László is jelen volt. Elmondták, hogy közelebbről a vezetőtanács is bővülni fog, szeretnének külön platformot létrehozni az Arboron belül fiatal vállalkozóknak, illetve női vállalkozóknak is.

A sajtótájékoztatón egyébként hangsúlyozták,