Élményfürdő és sportcsarnok épül Kovásznán

Az elképzelés szerint kinti és fedett medencéket alakítanak ki, vízicsúszdarendszerrel. A gyerekek számára játszótereket építenek, a felnőtteknek napozóágyakat és függőágyakat helyeznek ki a medencék szélére, ezen kívül sportolásra alkalmas pályák, öltözők, zuhanyzók és parkolók is kialakításra kerülnek.

Az új sportcsarnok is több sportolási lehetőséget fog kínálni: kézilabdázásra, kosarazásra, teniszezésre és röplabdázásra egyaránt megfelelők lesznek a körülmények. A létesítményt a diákok mellett a nagyközönség is használhatja vakációk idején és hétvégéken, a testnevelésórákon kívül mérkőzések lebonyolítására is alkalmas lesz. A sportcsarnok várhatóan egy éven belül készül el.