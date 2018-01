Élményeket kérnek az Udvarhelyre látogató turisták

A Mini-Erdély parkot látogatták legtöbben tavaly a székelyudvarhelyi turisztikai látványosságok közül, emellett népszerűségnek örvendett a harangkiállítás, illetve a Szent László-legendák nyomán összeállított udvarhelyszéki túra is. Egyebek közt „legendás” szállásokkal, a várban szervezett programokkal csalogatnák idén a turistákat Székelyudvarhelyre. Parajdon a sóbánya és wellness mellett a Só-szoros látogatottsága is folyamatosan nő.

A legtöbb látogatót a Mini-Erdély szabadtéri makettpark vonzotta tavaly Székelyudvarhelyen. Archív • Fotó: Pál Árpád

A Sóvidék–Hegyalja Turisztikai Egyesület decemberi összesítése szerint a tavaly Parajdra látogatók száma a korábbi évekhez hasonlóan megközelítőleg százhatvanezerre tehető: 70 százalékuk erdélyi román ajkú, 25 magyarországi, 5 százalék pedig Angliából, illetve Hollandiából érkező csoport volt. Jelenleg 88 panzió működik a településen, összesen 550 szobával és 1330 férőhellyel, ezek mellett valószínűleg ugyanekkora a nem bejegyzett szállások száma is – tudtuk meg Moldován László elnöktől. Hozzátette, hogy a Parajdon töltött vendégéjszakák száma egy-két nappal csökkent ugyan, de a hivatalos szabadnapoknak, hosszú hétvégéknek köszönhetően nem volt holtszezon, így jelentősen növekedett az egynapos látogatások száma.

Hiányosság továbbá, hogy környékünkön nincs lakókocsis kemping, amelyre az idelátogató idősebb külföldi házaspárok részéről egyre nagyobb igény mutatkozik. Ez nem oldódik meg rövid időn belül, azonban a polgármesteri hivatal partner ebben, így a városi strand körüli fejlesztésekkel párhuzamosan történik ennek engedélyeztetése is – sorolta Orbán Melinda.

Például elneveznek egy szobát valamelyik legendáról, megjelenítve abban a történet valamely elemét, illetve hasonló gyereksarkot hoznak létre, és ha étterem is van a szálláshelyen, az étlapon megjelenik egy, a kiválasztott legendához kapcsolódó menü

közel húszezren látogatták meg tavaly a Mini-Erdély parkot: nemcsak idegenek, hanem helybéliek is kíváncsiak voltak az ország első szabadtéri makettparkjára.

„A helyi panziók elérték a csúcsot mind a kereslet, mind a kínálat szempontjából” – fogalmazott, hozzáfűzve, hogy

nagyon elkélne egy négycsillagos szálloda a településen, hiszen a pénzesebb vendégek elkerülik Parajdot.

Saját és a szállásadók tapasztalatából kiderül, hogy a parajdi turisták a középjövedelműek közül kerülnek ki.

A turisták körében a sóbánya és a wellnessközpont mellett egyre népszerűbb a Trópusi Lepkeház, ugyanakkor egyre többen kíváncsiak a Csiga-dombi természetvédelmi területre és az aragonitmúzeumra, de megnőtt a látogatottsága a Só-szorosnak is. Éppen ezért az egyesület idei tervei között szerepel a turistaösvény jó részének járhatóvá tétele a mozgássérültek, illetve a kisgyerekek és a babakocsival érkezők számára is. E célból az iszapfürdőhöz egy hidat is építenének. Ezenkívül a pünkösdi búcsúig elkészítenék a Mária-út Parajd és Atyha közötti, közel 14 kilométeres szakaszát.