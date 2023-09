Elméletileg jól hangzik: a legrövidebb úton a termelőtől a fogyasztóig

A helyi termékek erőteljes népszerűsítésébe fog Székelyföldön és Románia más részein a Civitas Alapítvány, így támogatva a kistermelőket, illetve a tudatos vásárlókat – jelentette be a szervezet egy székelyudvarhelyi sajtótájékoztatón pénteken. Eladási modelljük alapja a rövid értékesítési lánc, vagyis mindössze egyetlen gazdasági szereplőt képzelnek el a termelő és a fogyasztó között.

A helyi termékek erőteljes népszerűsítésébe fog Székelyföldön és Románia más részein a Civitas Alapítvány, így támogatva a kistermelőket, illetve a tudatos vásárlókat – jelentette be a szervezet egy székelyudvarhelyi sajtótájékoztatón pénteken. Eladási modelljük alapja a rövid értékesítési lánc, vagyis mindössze egyetlen gazdasági szereplőt képzelnek el a termelő és a fogyasztó között.

Házi készítésű, különböző erősségű chiliszószok, lekvárok, szörpök, pálinkák, különleges növényi olajok és több más helyi termék fogadta az érdeklődőket pénteken a megalakulásának harmincadik évfordulóját ünneplő Civitas Alapítvány székelyudvarhelyi székhelyének udvarán. Különböző műhelymunkákkal, gyerekprogramokkal, előadásokkal, ugyanakkor vásárral is készültek a szervezők. Utóbbi szépsége az volt, hogy

nemcsak ínycsiklandó termékeket lehetett beszerezni, de el is lehetett beszélgetni a kistermelőkkel, akik számos érdekes információt osztottak meg portékáikról.

A kistermelők megélhetésének biztosítása és más vidékfejlesztéssel kapcsolatos törekvéseik mellett talán ezen élmények is hozzájárulhattak ahhoz, hogy az alapítvány zászlójára tűzze a rövid értékesítési láncok kiterjesztését, népszerűsítését.

– vágott bele új projektjük elmagyarázásába Orbán Árpád, a Civitas Alapítvány fejlesztési igazgatója. Mint mondta, erőteljes kampánnyal fogják népszerűsíteni a helyi, főleg gyümölcsökön alapuló termékek eladását, így pedig nemcsak az ebből élő embereket támogatják, de biztosítják azt is, hogy egészséges, jó minőségű élelmiszerek kerüljenek az emberek asztalára.

Azt szeretnék elérni, hogy Székelyföldön, ugyanakkor Románia más tájegységeiben is hozzáférjenek a tudatos vásárlók a helyi ízvilághoz. Eladási modelljük alapja a rövid értékesítési lánc (REL), azaz hogy

Molnár Judit, a Helyénvaló projekt vezetője közölte, nem könnyű munka a rövid értékesítési láncok fenntartása, hiszen több olyan termelő is van, aki szívesen átadja termékeit különböző közvetítőknek, hogy mielőbb megszabaduljon azoktól. Ők ezt nem támogatják: közvetlenül a termelőktől vásárolnak és ezt eljuttatják a fogyasztókhoz. Ő úgy gondolja, hogy

A sajtótájékoztatón jelen volt két gyümölcstermelő is, Gergely Levente és Jeddy Tamás, akik elmondták, hogy sok mindenben segített nekik a Civitas Alapítvány, ezek közül egyebek mellett a kapcsolati tőkét emelték ki.

Drága?

Debreczi Orsolya, a Helyénvaló bolt üzletvezetője arra biztatta az embereket, hogy minél többet vásároljanak náluk, ugyanakkor mondják el, hogy milyen termékekre lenne még szükségük, ami esetleg nem található meg ott. Arról is beszélt, hogy honlapot is létesítettek, amelyen egyre többen rendelnek tőlük például Bukarestből, Szebenből, Temesvárról és az ország több más pontjáról is. Gyakorlatilag bármelyik terméküket – sajtokat, hentesárut, szörpöket, lekvárokat stb. – eljuttatják egy, maximum két napon belül a vásárlóiknak.