Ellenőriztek, figyelmeztettek és bírságoltak

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

A hatóságiak az elmúlt 24 órában kiemelt figyelmet fordítottak a nagyobb forgalmú helyszíneken – bevásárlóközpontok és ezek közvetlen környéke, éttermek, teraszok, parkok, szálláshelyiségek, piknikezők, sétálóutcák, illetve tömegközlekedési csomópontok – a szabályok betartására.

Összesen 48 kereskedelmi egységet, továbbá 273 egyéb helyszínt kerestek fel, emellett 37 személyszállítót is ellenőriztek, köztük 11 tömegközlekedési járművet. 476 személyt igazoltattak, közülük 67-en nem tartották be a járványmegelőzési előírásokat. A rendőrök közel hatszáz elkülönítésben, illetve karanténban lévő személyt is ellenőriztek.

HIRDETÉS

Az elmúlt 24 órában összesen 8200 lej értékben róttak ki pénzbírságot a szabályszegő személyekre és kereskedelmi egységekre – számol be közleményben a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.