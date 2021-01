Ellenőriztek és büntettek a hatóságok, vasárnap folytatják

Kétezernél több személyt igazoltattak az elmúlt 24 órában Maros megyében a hatóságok, vizsgálva, hogy betartják-e a koronavírus terjedésének megfékezésére hozott intézkedéseket. A rendőrségi, csendőrségi közös ellenőrzést vasárnap is folytatják.

Szombaton délután Marosvásárhelyen a főtéren vizsgálódtak a rendfenntartók • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen elsősorban a belvárosban vizsgálták a koronavírus-járvány terjedésének megelőzésére hozott intézkedéseket, de a megye minden városában volt hasonló razzia. A rendfenntartók azt vizsgálták, hogy a lakosok viselik-e a maszkot a szabadtéren és az áruházakban, de az közszállítási járművekre is felszálltak és ott is ellenőriztek.

A buszokra is felszálltak • Fotó: Haáz Vince

A gépkocsivezető is be kellett mutassa az iratokat • Fotó: Haáz Vince

Huszonkilenc esetben büntettek azért, mert este 11 óra után az igazoltatott személyek alapos indok nélkül, nyilatkozat hiányában voltak az utcán, holott jelenleg ezt a törvényt tiltja. Egy esetben azonosítottak olyan személyt, aki nem tartotta be az otthoni karantént és elhagyta a házat.

Sabău Aurica elmondta, hogy az ellenőrzéseket vasárnap is folytatják, fokozottan odafigyelve a közkedvelt kikapcsolódási helyekre, s arra kérte a megye lakosságát, hogy továbbra is viselkedjen felelősségteljesen és tartsa be a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedéseket.