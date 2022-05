Elköszöntek egymástól

Az elmúlt években végzett munkájáról számolt be Pálfi Kinga lemondott székelyudvarhelyi alpolgármester. Gálfi Árpád polgármester arról is beszélt, hogy miként oldaná meg a távozó tisztségviselő feladatköreinek ellátását – politikai csatározásokban azonban nem vesz rész.

Pálfi Kinga először a kultúra területén végzett munkájáról beszélt, egyebek mellett a tematikus évek meghatározását, a volt Stúdió mozi épülete adminisztrálásának átruházását (az Udvarhely Néptáncműhelynek), valamint több intézmény épületének felújítása érdekében összeállított pályázatot említett. Az oktatási hálózat újragondolásáról is egyeztetett, ami része a város oktatási stratégiájának.

Dolgozott azon is, hogy várhatóan egy hónapon belül iskolai fogorvos is legyen Székelyudvarhelyen, a rendelő helyszínét kell most már csak megtalálni.