Elkezdték a két éve beszakadt Békény-híd építését Gyergyószentmiklóson

Elkezdték a Malom és a Rákóczi Ferenc utcákat összekötő Békényt átívelő híd építését. Az átjáró a későbbiekben is csak és kizárólag gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat bírja el. A korábbi híd beszakadásáért felelős lótulajdonost nem azonosították. A hídcsere költségeit az önkormányzat állja.

• Fotó: Hegyi Zsuzsánna

Kicsivel több, mint két évvel ezelőtt szakadt be Gyergyószentmiklóson a Malom és a Rákóczi Ferenc utcákat összekötő híd. Noha az ott lakók igyekeztek folyamatosan karbantartani, a körülbelül hét évvel korábban épült,

A vízügy és minden egyéb hatóságnak a jóváhagyására volt szükség, valamint az idei költségvetés is csak most tette lehetővé a kivitelezést

A lakók elmondták akkor, hogy a gond azzal volt, hogy sokan nem csak gyalogosan keltek át, hanem állatokat is áthajtottak rajta. Két évvel ezelőtt is ez történt, így akkor végérvényesen beszakadt az átkelő, javítani már nem, csak újraépíteni lehetett.

A napokban már elkezdték a munkát

Az új átkelő teljesen más struktúrával, kemény szerkezetű fából készült, mely továbbra is kimondottan a gyalogos és kerékpáros átkelést teszi lehetővé.

Állatokkal ezután is tilos a közlekedés, a korábbi átjáró is egy illetéktelen lovas fuvar alatt szakadt be

– indokolt a polgármester.

A híd megépítésére négy cégtől kértek árajánlatot, végül az a vállalkozás, amellyel szerződést kötött az önkormányzat 73 ezer lej ellenében vállalta a munkálatokat. A kivitelezés határideje október vége.