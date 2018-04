Elkezdődtek a munkálatok a csíkszeredai vasútállomáson – megemelik a peronokat

Ásnak, alapoznak a csíkszeredai vasútállomáson a vasúti vágányok mellett – elkezdődött a vasúti peronok beígért megemelése. Hat hónapig tartó munkálatról van szó, ezalatt egy-egy vágányt le is zárnak a vonatközlekedés előtt.

• Fotó: Gecse Noémi

A harmadik és negyedik vasúti vágány között kezdtek ásni, majd vasbeton alapot önteni az elmúlt héten a peronok megemelésével megbízott brassói cég alkalmazottai. Szerdán a helyszínen járva azt láttuk, hogy ezen a szakaszon folytatták a munkát, mint megtudtuk,

kevéssel több mint 250 méteres hosszúságban készül magasított peron. Ugyanez következik majd a második és harmadik vágány között is – ezeknél korábban egy részen betonelemeket helyeztek el az utasok számára, most is előregyártott elemekből fogják kialakítani a járófelületet.