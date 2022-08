Elkezdődött a gázhálózat kiépítése Gyergyóremetén, szoros a határidő

Nagyon szoros a határidő, egy év alatt be is kell fejezni a munkálatokat és ebben benne van a tél is.

Szinte szürreális, hogy ezt sikerül is majd teljes egészében elvégezni, vannak bennünk is kételyek ezzel kapcsolatban, de tettvágy is, hogy úgy szervezzük, hogy ez jó legyen” – fogalmazott a községvezető. Mielőtt a munkagépek elindulnak egy-egy utcában, mindenhol találkozókat tartanak a lakókkal, elmondják nekik a lényeges tudnivalókat, válaszolnak a kérdésekre. Amíg az időjárás engedi, addig a gerincvezetékek földbe helyezésével dolgoznak, télen visszatérnek oda, ahol ez már megtörtént és akkor szerelik majd fel a gázórákat. A polgármester abban bízik, hogy addig már a szolgáltató cég kiválasztása is megtörténik.