Elkezdődik az autoimmun betegségben szenvedő csíkajnádi fiatalember kezelése

Egy marosvásárhelyi magánklinikán kezdődik el október 15-én a 29 éves Szőgyör Szilárd orvosi kezelése. A szklerózis multiplexben szenvedő fiatalember számára korábban már szerveztek gyűjtést, ennek eredményeként indulhat most el a gyógyulás útján.

Júliusban írtunk a központi idegrendszer fehérállományának gyulladásos betegségében szenvedő fiatalemberről, akinél két és fél évvel ezelőtt jelentkeztek az első tünetek. Most is Szőgyör Elvira, Szilárd testvére számolt be lapunknak az előrelépésről.

Két vagy három hetes kezelésen fog átesni, ennek mértéke attól függ, hogy a szervezete miként reagál a gyógymódokra. Ami biztos: minden nap oxigénterápián fog átesni, heti kétszer kinetoterápiás – gyógytorna jellegű – kezelés vár rá, harmadik gyógymódként pedig heti háromszor mesterséges lázt is előidéznek nála

– sorolta. Az oxigénterápia napi 400, a mesterséges láz irányú kezelés pedig alkalmanként 200 lejbe fog kerülni. A hozzátartozó tudatta azt is, hogy a kezelés időtartama alatt Szilárd édesanyja lesz ott a fiú mellett, a kettejük napi ellátása pedig további 400 lejbe kerül. „Azt tanácsolták, olyan valaki legyen mellette, aki végig ott tud maradni.

A klinika területének elhagyása után a koronavírus-tesztet kötelező módon meg kell ismételni, ezt a pluszköltséget mindenképp el szerettük volna kerülni

– magyarázta a nő.

A fiatalember jelenlegi állapotával kapcsolatban Elvira elmondta, két és fél hónapja tolókocsiban van, segítség nélkül nem tud semmilyen mozgást elvégezni. A nyári gyűjtés során a csíkvacsárcsi, csíkajnádi és csíkszentmihályi üzletekben kihelyezett dobozokba érkezett és a bankszámlára utalt adományokat, továbbá a közbirtokossági felajánlást is nagyon szépen köszönik. Mint mondta, mindez nagy segítséget jelentett, hogy elindíthassák a kezelés első fázisát.

A mostani kezelés számításaink szerint 12 ezer lejbe fog kerülni két hétre, az adományok ennek jelentős részét lefedik. Amennyiben viszont további kezelésekre is szükség lesz, újból elő kell teremtsük az anyagiakat

– tette hozzá.

Aki segíteni szeretne, adományát eljuttathatja a következő bankszámlaszámra: Szőgyör Szilárd, BRD Bank, Csíkszereda, RO42BRDE210SV45548922100.