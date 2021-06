Elkészült a Jézus-kápolna, ismét látogatható lesz a székelyudvarhelyi műemlék

Több mint négy év után először belülről is szemügyre lehet venni a Jézus-kápolnát • Fotó: Erdély Bálint Előd

A Jézus-kápolna műemlékértékén túl még napjainkban is fontos szakrális szerepet töltött be a helybéliek életében, az újranyitás után ismét házasságkötési és keresztelői szertartások helyszíne lesz, illetve a tervek szerint legalább havonta egy szentmisét is tartanak majd ott.

A szintén felújított kisházban pedig állandó kiállítás várja majd a látogatókat, amely a hely történetét mutatja be, illetve közszemlére kerülnek azon tárgyak reprodukciói is, amelyek a korábban végzett régészeti feltárás során kerültek a felszínre. A környezet is megszépült: a körfalakon kívül sétányokat alakítottak ki, illetve restaurálták a bejáratnál álló, az 1930-as években a cserkészszövetség által felállított székely kaput is.