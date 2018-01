Elkészült a beiskolázási terv: harminchárom szakiskolai osztályt terveznek indítani Hargita megyében

Harminchárom szakiskolai kilencedik osztály elindítását tervezi a Hargita Megyei Tanfelügyelőség a következő tanévtől a beiskolázási tervezet szerint. Ez hárommal több osztályt jelent, mint amennyit az idei tanévben indítottak. Lényeges újdonság, hogy szeptembertől már Csíkszeredában, Székelykeresztúron és Gyergyóditróban is elindulhat a duális szakképzés program, amelyet eddig csak székelyudvarhelyi szakiskolákban vezettek be.

Nagy az igény a szakmunkásokra. Hárommal több szakosztályt tervez szeptembertől a tanfelügyelőség • Fotó: Veres Nándor

Elkészítette a Hargita Megyei Tanfelügyelőség a 2018-2019-es tanévre szóló beiskolázási tervet.

A kilencedik osztálytól kezdődő szakiskolai oktatásban összesen 33 osztályt terveznek, 31,5 magyar és 1,5 román tannyelvűt, összesen mintegy 918 diákkal.

HIRDETÉS

Összehasonlításként, a 2017-2018-as, tehát az idei tanévre 30 osztályt terveztek, 27 magyar és 3 román tannyelvűt, mintegy 850 diákkal.

Mivel az idei tanévben több nyolcadik osztályos tanuló végez, ezért volt indokolt a több szakiskolai osztály

– tudtuk meg a tanfelügyelőség szerkesztőségünkhöz eljuttatott kimutatásából.

Duálisképzés-program

Újdonság, hogy következő tanévtől már

négy Hargita megyei szakiskolában is elindulhat a duális szakképzés program: Csíkszeredában a Székely Károly Szakközépiskolában, Székelyudvarhelyen a Kós Károly Szakközépiskolában, Székelykeresztúron a Zeyk Domokos Iskolaközpontban, illetve Gyergyóditróban a Puskás Tivadar Szakközépiskolában.

Mindez a tervezett 33 szakiskolai osztály keretében. Az idei tanévben csak két székelyudvarhelyi tanintézet vesz részt a duális szakképzés programban, amely szeptembertől indult először Hargita megyében. A program lényege, hogy a klasszikus szakoktatással szemben

a diákok az elméleti tudást az iskolákban, a gyakorlati tapasztalatot pedig vállalatoknál, azaz jogi személyeknél szerezhetik meg.

Ez egyébként a tanulók számára is előnyös, hiszen amellett, hogy nélkülözhetetlen szakmai tapasztalatra tehetnek szert, a gyakorlat a későbbi elhelyezkedésüket is garantálhatja, továbbá anyagi hozzájárulást is kapnak.

A képzést vállaló jogi személyeknek az állam által biztosított szakiskolai ösztöndíjjal – amely jelenleg havi 200 lej – legalább megegyező értékű támogatást kell nyújtaniuk a diákoknak, így a diákok havonta 400 lejben részesülnek.