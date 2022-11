Elkeserítő panasszal álltak elő a városvezetés munkáját kiértékelő beszélgetésen

Nőtt a marosvásárhelyi városháza bevétele, nyitottak a befektetők felé, rendezni próbálják a közúti forgalmat és a pakolási gondokat, továbbá odafigyelnek a zöldövezetekre és a fametszésekre – sorolták a városvezetők azokat megvalósításokat, amelyek Marosvásárhelyen történtek az elmúlt két évben. De vannak hiányosságok is: a közalkalmazottak egy részének munkája és viselkedése kifogásolható, kevés a fiatal szakember, hiányoznak a mérnökök, és továbbra is szemetes a város.

az alkalmazottak ahhoz voltak szokva, hogy csak utasításra dolgozzanak, nem önállóan, és két év alatt még mindig vannak, akik továbbra is így tesznek.

Azt is elmondta, hogy hiányoztak a rövid- és hosszútávú elképzelések, kész tervek, így ezen a téren is lépniük kellett. Jelenleg több mint negyven tervet indítottak el, többek között terelőutak, parkolóházak építését.

Több befektetővel egyeztettek az elmúlt időszakban: megszabták, hogy az épülő lakótelepeken kötelező módon irodahelyiségeket is kell építeni, hogy legyen hová a befektetőknek beköltözniük.

A városvezető beszélt arról is, hogy az elmúlt két évben sikerült növelni a város bevételét, többek között a szemétdíj pontos beszedésével, így többet tudtak a befektetésekre is szánni. Míg 2021-ben 50 millió lejt szavaztak meg befektetésekre, idén ez már 100 millió lej volt.

Frunda Csenge arról beszélt, hogy megpróbálnak odafigyelni jobban a kisgyermekes családokra és a nehéz sorban élőkre. De a forgalmi dugók felszámolása érdekében is folyamatosan egyeztetnek a szakemberekkel, hogy megtalálják a megfelelő megoldást erre a problémára.

A beszélgetésen elhangzott, hogy szolgáltatóváltás miatt gyűl a szemét a városban, a héten egyre több helyen az utcai kukákban maradt a háztartási hulladék . Szükség van egy átmeneti időszakra, amíg az új szolgáltató megismeri a várost és be tudja tartani a programot, hangzott el a keddi beszélgetésen.

Azt is sérelmezte, hogy a városháza különböző osztályain, de a különböző szociális intézmények között még mindig nincs párbeszéd, együttműködés,

egyik helyről a másikra küldözgetik a legszerencsétlenebbeket is.

A HIFA Egyesület képviselője, Csata Éva is arról beszélt, hogy szükség van még változásokra, odafigyelésre, empátiára. Egyúttal elmesélte, hogy

Elment ugyan a rendőrségre, hogy tisztázza a félreértést, de az épületbe nem tudott kerekesszékkel bemenni.

A felszólaló arra kérte a városvezetést, hogy a közlekedési, fejlesztési tervek elkészítésekor vegyék figyelembe azt is, hogy vannak a városlakók között mozgáskorlátozottak is, és úgy építsenek, illetve fejlesszenek, hogy számukra is élhető város legyen Marosvásárhely.