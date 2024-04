Elkerülőúttal oldják meg Szászrégen talán legnagyobb gondját – óvások után

Ötszáz millió lejből építenek elkerülőutat Szászrégenben, az óvások miatt azonban várni kell a munkálat elkezdésére. Addig is több városi utcában zajlanak jelentős beruházások, amelyekről Márk Endre polgármester számolt be a Székelyhonnak.

Az Akácos utcából ugyan már elvonultak a munkagépek, de az Abafája utcában több szakaszon is nagy erővel dolgoztak. Itt van egy utcarész, ahol forgalmi lámpa jelzi, hogy a megmaradt egy sávon ki közlekedhet; de olyan szakasz is van már, ahol a földben vannak a villanyvezetékek és elkészültek a járdák.

„Az ipari telephez vezető Akácos utcában is egy ilyen nagylélegzetű munkálat volt, azt a napokban befejeztük és most mindenki elégedett. Az Abafája utcában is jól, terv szerint haladnak a munkálatok, hatvan százalékával megvannak, idén szeptembere-októberre kész lesz az is. Az útjavítás és az Abafája negyedi Florea Bogdan Általános Iskola külső-belső felújítása egy negyven millió lejes pályázat része, de az oktatás intézmény korszerűsítését végző vállalkozót csak ezután fogjuk kiválasztani. Ott még kérdés, hogy hova fognak költözni a diákok a munkálatok idejére, de helyet találunk nekik, amikor eljön az idő" – jelezte Márk Endre.

Óvás hátráltatja a terelőutat

Szászrégen polgármestere elmondta, nagyon várják, hogy sínen legyen a város terelőútjának megépítése is, de egyelőre óvások hátráltatják a végleges kivitelező kiválasztását. A felmérések szerint