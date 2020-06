Elképzelhető, hogy több, idénre ütemezett beruházást el kell halasztani Gyergyószentmiklóson

A folyamatban levő nagyberuházások – például az uszodaépítés – nincsenek veszélyben • Fotó: Gergely Imre

Gyergyószentmiklós polgármestere blogján és Facebook-oldalán tette közzé azt az online kérdőívet, amelyben arra kéri a gyergyószentmiklósiakat, hogy

az ott felsorolt 14 folyamatban lévő, vagy tervezett beruházás közül válasszák ki azt a hármat, amely szerintük a legfontosabb lenne.

A megjelölhetők között van például a víz- és szennyvízhálózat felújítása, korszerűsítése, utak, utcák, árkok felújítása, a műjégpálya és a múzeum felújítása, szociális lakások építése, az idősotthon bővítése, vagy parkok, közterületek fejlesztése is.

Cél: menteni a beruházásokat

Nincs is számításunk bármelyikről is lemondani, de el kell gondolkodni egyesek átütemezésén – mondta megkeresésünkre Gyergyószentmiklós polgármestere. Amint a felhívásában fogalmaz: „sajnos a járvány gazdasági problémákat okozott, ezért az ország költségvetése mellett az önkormányzat költségvetését is módosítani kell.

A célunk világos: menteni a beruházásokat, felállítani a fontossági sorrendet.

A 14 felsorolt elképzelés mellett egyéb fejlesztési javaslatot is megadhatnak a kérdőív kitöltői, olyant, ami az ő szempontjukból hasonlóan fontos lenne. Kérdésünkre válaszolva Nagy Zoltán leszögezte:

a folyamatban levő nagyobb beruházások (a teherforgalmi út újjáépítése, az uszodaépítés, a múzeum felújítása, a csatornázás stb.) nincsenek veszélyben, de másokat lehet, hogy el kell halasztaniuk.

Egy várható költségvetés-módosításnak a lakosság véleménye, az ő általuk felállított sorrend adhat alapot.

Bíznak a kormánypénzekben

„Az már látható, hogy akár az országos költségvetéssel, úgy a helyivel is problémák vannak. Az év végére a város működtetésére nem lesz pénz, ha valami nem változik közben. Ha így alakul, akkor nem lesz más lehetőség, minthogy a beruházásokra szánt összegeket átcsoportosítani” – szögezte le a polgármester. Ez azonban csak a végső eset, amit mindenképpen szeretne elkerülni, de amire nem árt felkészülni – tette hozzá.

Nagy Zoltán még bízik abban, hogy a vírusjárvány miatt bekövetkezett gazdasági visszaesés ellenére a kormány a korábbi évekhez hasonlóan segítséget nyújthat az önkormányzatoknak.