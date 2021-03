Eljött a bárány ideje – kezdetnek levesként

Édes-savanykás íze kell legyen az ételnek • Fotó: Erdély Bálint Előd

Húsvét közeledtével egyre könnyebb beszerezni a bárányhúst, ami a hagyományos ünnepi ételek elengedhetetlen alapanyaga. „Most könnyen juthatunk hozzá a jellegzetes ízű, friss bárányhúshoz, ami elkészítve nemcsak ínycsiklandó, de roppant laktató is. Éppen ezért használjuk ki az alkalmat, és tegyünk ki magunkért a konyhában. Használjuk fel okosan a különleges alapanyagot, hogy evés után mind a tíz ujjukat megnyalják vendégeink, családtagjaink” – így Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa.

Ha ünnepi menüben gondolkodunk, akkor nem érdemes kisebb részeket megvásárolni,

legalább egy fél bárányt kérjünk az üzletben, hiszen annak minden részét felhasználhatjuk.

Amíg a comb és a bordák kiváló alapanyagai lehetnek a sülteknek, addig a fej, a csontok – például lábszár vagy a nyak – és a kisebb húsdarabok kombinációjából kiváló levest lehet főzni.

A bárány feje a legfontosabb hozzávalója a gazdag levesnek, amely szinte önmagában is elég ahhoz, hogy jóllakjunk – magyarázta Karácsony. Első lépésként távolítsuk el az orrot, az alsó állkapcsot, illetve a szemeket, hiszen azokat nem fogjuk hasznosítani. A nyelvet és az agyat is vegyük ki a koponyából, ezek viszont hasznos hozzávalók lesznek. Fontos, hogy mindkettőt hideg vízben mossuk meg, hártyázzuk le, ezután pedig kockázzuk is fel.