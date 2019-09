Éljen a lehetőséggel: ingyenes szűrést végez az egészségügyi karaván

Az egészségügyi vizsgálatokon bárki részt vehet • Fotó: Haáz Vince

A magyarországi és romániai szeretetszolgálat közös európai uniós projektje révén összesen nyolc romániai helyszínen végez egészségügyi szűrővizsgálatokat.

A komplex szűrőprogram belgyógyászati, szemészeti, gyermekortopédia és tüdőszűrő vizsgálatokból áll.

Az úgynevezett egészségügyi karaván már volt Nagyenyeden és Máramaros megyében Felsőbányán, most pedig a marosszentgyörgyi iskola tornatermében várja az érdeklődőket. A romániai projektkoordinátor, Székely Róbert a Székelyhonnak elmondta, átfogó belgyógyászati vizsgálaton vesznek részt a jelentkezők, amely révén EKG, vérnyomásmérés, testtömegindex megállapítása történik, de egy mobil labor is helyszínen van, amellyel többek közt vércukorszintet s néhány alapvető vérvizsgálatot is el tudnak végezni, ugyanakkor belgyógyász szakorvos konzultál a résztvevőkkel. Emellett komplex szemvizsgálat is vár a megjelentekre, látásélesség, számítógépes szemvizsgálat, szemfenéknyomás mérés is történik, valamint tüdőszűrésre is van lehetőség.

A koordinátor felhívta a figyelmet, hogy

a gyerekeket azért is érdemes elhozni, mert ők a szemvizsgálat mellett gyerekortopédiai vizsgálaton is részt vehetnek.