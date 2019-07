Elismerték: a világ legnagyobb heliotermikus tava a Medve-tó

Hivatalosan is immár a világ legnagyobb heliotermikus tava a szovátai Medve-tó, amelyet a világrekordokat tömörítő és csoportosító legnagyobb szervezet, a World Academy Record is elismert. Fülöp László szovátai polgármester szerint végre méltó helyére került a Szováta, sőt egész Maros megye koronaékszerének számító fürdőhely.

Tavaly több mint 130 ezren mártóztak meg ebben a világszinten egyedülálló tóban • Fotó: Szováta város önkormányzata

A gyógyhatásáról messze földön ismert tó 4 hektáron, kiterített medvebőr formájában terül el, és 18 méter mély, ezzel lett hivatalosan is a világ legnagyobb heliotermikus tava. Fülöp László szovátai polgármester úgy tudja,

még egyetlen hasonló tó van Kanadában, de az valamivel kisebb, mint a szovátai, és fürdőzésre sem használják.

„Úgy gondolom, az, hogy felkerültünk a világrekordok közé, az elsősorban a Medve-tó érdeme, de benne van sokévi munka is a tó körül, a tó gondozása a környezetvédelmi szabályozásoknak megfelelően, hogy meg tudja őrizni ezt a csodálatos gyógyhatását, s ne változzon semmi” – fogalmazott a szovátai polgármester, aki szerint

már az is csoda, hogy míg a szakértők szerint egy ilyen sós tó élettartama 70 év szokott lenni, a Medve-tó már 144 évet töltött idén, hiszen napra pontosan lehet tudni a keletkezését.

„Méltó helyére került most a Medve-tó, arra a méltó helyére, amelyet megérdemelt” – mutatott rá Fülöp László. A fürdőváros polgármestere felhívta a figyelmet, hogy egy olyan tóval, amiből egy van a világon, másként kell bánni is, jobban kell vigyázni rá. Reméli, ezentúl jobban megértik az emberek is, hogy

szabályozás kell ahhoz, hogy ez a tó az utókor számára is megmaradjon.

Adatok a tóról

Az 1875-ben keletkezett tó sótartalma a felszínen 100 g/l, mélyebben ennek a két-háromszorosa.

A heliotermikus jelenség miatt a tó vize 35 Celsius-fokra is felmelegszik.

A nagy sűrűségű sós víz fölé a beömlő patakok néhány centiméteres, kisebb sűrűségű édesvíz-réteget hoznak létre, és ez az üvegházhatás miatt meggátolja a sós víz felszínre kerülését és lehűlését.

A tó vize kiválóan alkalmas a meddőség kezelésére, de ajánlják különböző reumatikus betegségek és gyulladások kezelésére is.

Jelenleg a tó vizének hőmérséklete 28 és 35 Celsius-fok között ingadozik a kinti hőmérséklet függvényében, ami ideális fürdésre a forró nyári napokon.

Románia eddig több mint száz rekorddal szerepel a Világrekordok Könyvében, és ezek közé sorolható mostantól a szovátai tó is.