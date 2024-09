Elismert séfek is ráharaptak Erdélyre

Hirdetés

Fotó: Tuchiluș Alex

Lucskos káposzta, gulyásleves és túrós bóc a hagyományos ízek kedvelőinek, széna krémleves, bárányba csavart sertésszűz, wagyurostélyos az ínyenceknek – bármire is jön meg az étvágya az embernek, a Gyimesi Skanzben szervezett Taste of Transylvanián biztosan talál kedvére valót. Még azok is lelkesen kóstoltak, akik először látogattak Erdélybe, akárcsak Rácz Jenő Michelin-csillagos séf.

Hirdetés A Taste of Transylvania pénteki napjára a nap is rámosolygott, a völgyet betöltötték a finom illatok. Az éttermek reggelre berendezkedtek, szakácsaik pedig buzgón készítették a specialitásaikat, hagyományos és rendhagyó fogásokat. A felhozatalban szerepelt kacsamell, libamáj, japán szarvasmarha, mangalica saslik, de fűszeres rántott pacal is, ez azonban csak töredéke a teljes menünek. Voltak, akiket az édesség, másokat a fűszeres fogások, Rácz Jenőt pedig kifejezetten a füstölt finomságok hozták lázba. Erdély nem okoz csalódást Sztárséfek is érkeztek Borospatakára, a Konyhafőnök műsorból is ismert Rácz Jenő pénteken tette tiszteletét a gasztrofesztiválon.

Fotó: Borbély Fanni

Nekünk is sikerült elcsípnünk egy rövid beszélgetés erejéig a séfet, akit elmondása szerint páratlan kedvességgel fogadtak a helyiek.

Elég sok erdélyi kollégám van Budapesten, és tényleg azt látom, hogy igazán meleg szívű, nagyon tisztességes emberek. Valahogy így is tudtam elképzelni az erdélyi vendégszeretet. Ami pedig itt körülvesz, az nem is csak a fesztivál, a gyönyörű táj, hanem ennek van egy aurája, és amikor benne vagy, akkor különlegesnek érzed magad

– nyilatkozott a Michelin-csillagos éttermet vezető séf. Elárulta azt is, hogy ha Erdély ízére gondol, a füstölt termékek jutnak eszébe: a kolbász és a szalonna különlegesen finomak. Izgalmak a konyhában, és nem csak A gasztrofesztiválra egész nap érkeztek a látogatók, akiknek nem csak kóstolni, beszélgetni, de tanulni is bőven volt alkalmuk. Az Örömfőzde felső színpadán és a Pro Economica Rendezvénycsűrben is egymást váltották a szakácsok, séfek, többek között András László, Szakács József, Alex Antal, Mizsei János és Molnár Márk technikáit is elleshették az érdeklődők. A profikkal Jánossy Alíz és a felcsíki és gyergyói háziasszonyok is összemérhették a tudásukat a nagyközönség előtt. A Kövi Pál sátorban közben megállás nélkül váltakoztak a gasztronómiai témájú beszélgetések.

Fotó: Tuchiluș Alex

A hangulatot csak a helyszín fokozta igazán, a gyimesi táj szemmel láthatóan mindenkit magával ragadott. A Skanzenben berendezett fesztiválon térkép segített eligazodni, a Rádió GaGa mobilstúdióját viszont már hallás alapján is könnyű volt megtalálni. A hangszórókból nem csak zene szólt, a Duma Dubának ugyanis állandóan volt vendége, többek között Rácz Jenő és Molnár Márk, Kelemen Hunor és Tamás Sándor is beszélgetett a műsorvezetőkkel. Pityókaszedéssel indult a szombat A pénteket Szalonna és a bandája, dzsakó, DJ Pixar Stellar zárták a zenei színpadon, de ahogy az este véget ért, máris lehetett készülődni a szombatra. A reggel közösségi pityókaszedéssel rajtolt, de beindul az Örömfőzde és a Rendezvénycsűr is. A nap folyamán lehetőség lesz találkozni Mészáros Ádámmal, aki Magyarországon elsőként szerezte meg a két Michelin-csillagot, de további érdekességeket is tartogat a szombat. A teljes program a Taste of Transylvania honlapján érhető el.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex