Elismerés és megerősítés: ismét fődíjas a Step Dance Sportklub

A Survivor gyémánt minősítést kapott • Fotó: Step Dance Sportklub

A lemondások mellett pozitív dolgokat is hozott ez az időszak, a lelkesedésünk sokkal nagyobb lett, és én is beláttam, hogy egyre több helyen kell megmutatni magunkat, a tudásunkat. Versenyekre kell járni. A klub 24 éves fennállása óta nagyon sok negatív-pozitív tapasztalatom van, akár a versenyekkel kapcsolatban is, viszont az elmúlt két év tapasztalata számunkra nagyon pozitív volt, így vágtunk neki újra már harmadjára Az Év Tánca nemzetközi minősítésű táncversenynek

A járványhelyzet lelassította, időszakosan megállította a tevékenységeket az élet szinte minden területén, így a tavaly bevezetett korlátozások a Step Dance Sportklub aktivitását is visszafogták. Amint az edzéseket és a csoportos foglalkozásokat újra lehetett kezdeni, a táncklub oktatói és a táncosok is újult erővel, lendülettel vetették bele magukat a munkába.

Egy nap alatt a koreográfia kidolgozása mellett a díszletet, jelmezt, sminket és filmezést is meg tudta oldani párjával, Páll Istvánnal, és beneveztek a Sacrifice és a Survivor című táncokkal. A zsűri értékelését, az eredményhirdetést is együtt izgulták végig a táncteremben vasárnap.

„Tartottam ettől az értékeléstől, mert másképp lehet bemutatni egy versenyszámot élőben és másként adhatja vissza azt egy videó. Nagy örömünkre

a két produkció közül, amivel neveztünk egyik aranyérmet kapott, a másik pedig gyémánt minősítést nyert.

Reméltük, hogy idén is elhozhatjuk a verseny fődíját, de bennünk volt a félsz is, hogy mi van, ha nem sikerül megismételni ezt a bravúrt. Az eredményhirdetést végigizgulva, a végén hirdették ki a 150 produkció közül az abszolút győztest. Üdvrivalgásba törtünk ki, amikor a Step Dance Sportklub nevét mondták ki” – részletezte Páll Gabriella.

Nem kis munka, erőfeszítés, anyagi ráfordítás és sokszor lemondás az ára ennek az eredménynek, de megéri. Amellett, hogy nemzetközi szinten is hírnevet szerez a tánciskola, egymás között a diákokra is ösztönzőleg hat a díjat nyert csoport eredménye, az, hogy egymás sikerének együtt tudnak örülni – fogalmazott a táncoktató. Az, hogy most harmadjára hozzák el a fődíjat, elismerés és megerősítés számukra. Cél, hogy minél többen megismerjék a Step Dance Sportklubot, ezért a gálaműsorok mellett újabb versenyekre is készülnek.