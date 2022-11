Elindította az újabb pert a Sanitas szakszervezet

Amint arról Nyulas Emma, az egészségügyben, illetve szociális ellátórendszerben dolgozók érdekvédelmi tömörülésének, a Sanitas szakszervezetnek a Hargita megyei vezetője lapunkat tájékoztatta, ezúttal százhúsz kórházi alkalmazottat képviselve fordultak a törvényszékhez. Az egészségügyi intézményben dolgozók többségének – nagyjából 850 alkalmazottnak – a nevében korábban már megnyert egy hasonló célból indított pert a szakszervezet, az újabb bírósági eljárás megindítására azért volt szükség, mert a mostani ügyben érintett alkalmazottak korábban nem írták alá a per megindításhoz szükséges Sanitas-felhatalmazást.

Benyújtotta múlt héten a székelyudvarhelyi kórház elleni keresetet a Hargita Megyei Törvényszékre a Sanitas szakszervezet, hogy a korábbi perből kimaradt alkalmazottak is megkaphassák a 2019-es, illetve 2020-as esztendőre járó üdülési jegyek ellenértékét. Az említett esztendőkben ugyanis a kórház vezetősége nem adott ilyen utalványokat alkalmazottainak, noha a törvény szerint ez járt volna a dolgozóknak.

reményei szerint három-négy hónapon belül megszületik a törvényszéki ítélet a most elindított ügyben is, ám ha a kórház megfellebbezi azt, akkor a per a Marosvásárhelyi Táblabíróságon folytatódik, így elhúzódik az ügy.