Elhunyt Gavril Cadariu, az Ariel Színház igazgatója

Elhunyt Gavril Cadariu rendező, az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház igazgatója, aki több mint 25 éven át szolgálta a marosvásárhelyi színházat. A magyar nyelven is tökéletesen beszélő, 66 évet élt rendezőtől, vezetőtől és tanártól a színház munkatársai sajtközleményben is búcsúznak.

„Vannak azok a pillanatok egy színház, egy társulat életében, amikor elfogynak a szavak, elszorul a szív és néma csendben lehull a függöny. Az Ariel Színház életében a május egy ilyen megrázó pillanattal indított, amikor hirtelen kiürült a tér és eltűnt onnan a főszereplő. Gavril Cadariu váratlan eltávozása azért ennyire tragikus és megrendítő, mert ő nem csupán az Ariel igazgatója, vezetője és rendezője, hanem mindenki Gabija is volt, mindannyiunk bizalmasa, barátja, mentora, egy olyan különleges empátiával megáldott ember, akihez szakmai, hivatali és magánéleti ügyben is bizalommal fordulhatott bárki. (...) Ő hitt a művészet megújító erejében, az új formák értékteremtő és korszakváltó varázslatában. Tudott nagyokat álmodni, miközben soha nem felejtette el azokat, akiktől az alapokat, a bizalmat kapta. Úgy álmodott jövőt, hogy közben mindvégig tisztelte és értékelte a múltat. Több mint 25 éven át szolgálta és szerette az Ariel Színházat, Antal Pál és Mimi Mierluț bábszínházát. Köszönjük Neked, drága Gabi, az együtt eltöltött éveket, a közösen átélt élményeket, a 75 éves évforduló lázas tervezgetését, az együtt megélt gondokat és sikereket, de elsősorban és mindenek előtt azt, hogy jó ember voltál!Nyugodj békében!” – fogalmaznak a szerkesztőségünkbe is eljuttatott sajtóközleményben.

Gavril Cadariu életpályája

Miután 1995-ban rendezői diplomát szerzett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, a nagyszebeni Radu Stanca színházban kezdte meg rendezői pályafutását. 1998-tól lett az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház igazgatója. Megújult szemlélettel vitte tovább az egykori bábszínház szellemiségét. Vezetése alatt az Ariel Színház bábelőadások mellett kísérleti színházi produkcióknak is helyet ad az Underground program keretében; babaszínházat (0-4 éveseknek), workshopokat, fiataloknak, hátrányos helyzetűeknek szánt színházi programokat szervez. Igazgatósága alatt bővül a repertoár, jelentősen nő a színházakkal, kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel kötött együttműködések, illetve a bel- és külföldi partnerségek száma. Gavril Cadariu 2008-ban doktori diplomát szerzett a bukaresti I. L. Caragiale Nemzeti Színház- és Filmművészeti Egyetemen; 2009-től a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára volt.