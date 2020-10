Elfoglalta vezetői tisztségét Nyágrus László, Parajd új polgármestere

• Fotó: Barabás Ákos

– jelentette ki lapunknak Nyágrus László. Mint mondta, most már úgy tűnik, hogy Alsósófalván hamarosan elkezdődhet a munka, Felsősófalván viszont új terveket kell készíteni. Ez roppant sürgető, hogy a község ne veszítse el a megnyert anyagi támogatást. Éppen ezért reméli, hogy a tanácsosok is együttműködnek majd a szükséges döntések meghozatalában.

Nyágrus megköszönte a szavakat és az ajándékot, majd reményét fejezve ki, hogy továbbra is számíthatnak Bokorra, akárcsak az elmúlt tizenhat évben. Arra kérte ugyanakkor a képviselőket, hogy a hivatali eskübe foglaltakat komolyan véve tegyenek meg mindent a közösségért.

Mindemellett az utak javítását is el kell végezni, ahol szükséges, ugyanakkor fel kell készülni a téli hóeltakarításra. Szintén lényeges, hogy digitális eszközöket szerezzenek be a diákoknak és a tanároknak, valamint az osztálytermekbe. Az elindított projektek mellett természetesen újak elindítását is tervezi a polgármester a község fejlesztése érdekében.