Életveszélyes felelőtlenség a medvecsapda látogatása

Nemcsak magukat sodorják veszélyebe, hanem a garázdálkodó medve befogását is hátráltatják a kíváncsiskodók • Fotó: Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület

Legutóbb keddre virradóan jelzett a Ro-Alert figyelmeztető rendszer, hogy medvét láttak a Cserehát lakónegyedben. Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója a Székelyhonnak elmondta, a bejelentők szerint az ottani szeméttározóknál járt a nagyvad, amelynek sem hajnalban, sem reggel nem bukkantak a nyomára. Ettől függetlenül úgy sejtik, hogy egy bocsos anyamedvéről van szó, mivel azt többször is látták a helyszínen.

Elfogytak a gyümölcsök a határban, így a túlszaporodott medvék már a városba is bemerészkednek élelmet keresve. A kukák pedig vonzzák őket

– magyarázta a szakember. Rámutatott, más megoldás híján villanypásztorral kell körbevenni a tározót, hiszen a nagyvad biztosan vissza fog térni. Persze az este folyamán kollégái kint lesznek a helyszínen, hogy elriasszák a megjelenő medvét.

Az utóbbi néhány napban Székelyudvarhely más részeiről is jelentették, hogy medvéket láttak, ilyen például a Templom és a Szabók utca, valamint Kadicsfalva – mondta Mărmureanu-Bíró Leonárd.

„Most már a vak is láthatja, hogy több medve garázdálkodik Székelyudvarhelyen, legalább tizenöt egyedről van szó a megfigyeléseink szerint. Már alig bírjuk a munkát, éjt nappallá téve terepen vagyunk, és próbáljuk elriasztani a nagyvadakat vagy éppen károkat mérünk fel. A helyzet pedig egyre csak fokozódik. Persze más településekről itt még nem is beszéltem, hiszen például Parajd központjában rendszeresen látni medvét. Most legalább öt medvecsapda kéne csak Székelyudvarhelyen” – fakadt ki.

Mondandóját még be sem fejezte a vadász, máris hívták telefonon, hogy keddre virradóra egy újabb székelyudvarhelyi portára tört be a nagyvad. Később kiderült, hogy

a Budvár irányából érkező egyed egy Farcád utcai gazda szinte minden tyúkját elpusztította, csak négyet hagyott életben.

Utóbbiakat le fogja vágni a tulajdonosuk, mivel tart a nagyvad visszatérésétől. A kilövési kvóták betiltása miatt nincs más megoldás, ide is kimennek éjszaka riasztani a vadászok. „Egyszerűen ijesztő a kialakult helyzet” – fogalmazott a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója.