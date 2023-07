Életrevalók a Youthfocus program alanyai

Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Kovásznán két év alatt 75 középiskolás fiatal fejlesztette önmagát a médiaműveltség, szervezetfejlesztés területén, eközben sokat önkénteskedtek és életrevalóbbak is lettek. Mindez a Turul Irodának és a Norvég Alap által finanszírozott Youthfocus programnak köszönhető. A két év alatt történtekről a szervezet vezetője, Furus Levente és munkatársai, Oláh Kata és Sopoian Réka számoltak be egy csütörtöki sajtótájékoztatón.

A 14 és 19 év közötti fiatalok a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumból, a Berde Áron Gazdasági, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor és a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnáziumból, illetve a Bod Péter Tanítóképzőből és a Református Kollégiumból kerültek ki. 145-en jelentkeztek, 75-en kerültek be és fejezték be a Youthfocust, amelynek alapjául a DOFE (The Duke of Edinburgh's International Award) program szolgált.

Eközben 35 önkéntes oktató, illetve mentor foglalkozott velük, akiket először kiképeztek erre a felelősségteljes feladatra: