Élelmiszert, cigarettát és pénzt tulajdonított el, keresik a betörőt

• Forrás: Zetelaki Polgárőrség

Gergely István, a Zetelaki Polgárőrség vezetője – aki a rendőrséggel is egyeztetett – lapunknak elmondta, hogy vasárnap éjszaka egy kisüzletbe tört be az elkövető Sikaszóban, ám ezt megelőzően Szentegyházán, Oroszhegy községben és Deság-patakában hatolt be több hétvégi házba, valamint egy kocsit is feltört.