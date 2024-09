az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) kiírásán elnyert pályázati összegből. A finanszírozási szerződés meghosszabbítása folyamatban van jövő év szeptember 29-ig. A projekt összértéke több mint 36 millió lej, amelyből partnerként az önkormányzatok 5 százalék önrészt kell biztosítsanak, ami 1,8 millió lej.

„Hargita Megye Tanácsa korábban felmérte, hogy milyen közlekedési igény mutatkozik a megye iskolái szempontjából, most ez alapján döntik el, hogy mely településeken fognak közlekedni az iskolabuszok, ugyanakkor a helyi önkormányzatokkal és a tanfelügyelőséggel is egyeztetnek a kérdésről. Ez alapján 45 önkormányzat nyújtott be finanszírozási projektet Hargita Megye Tanácsához” – osztották meg.